İbrahim Kalkan: Şiir dili çok bozuldu

Şair İbrahim Kalkan, yeniakit.com.tr’nin "Türkiye’de kültür ve sanatın geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorunu cevapladı.

Kalkan şunları söyledi;

"Eleştirmek kolay. Kültür ve sanatı evvela iyi anlamak gerekiyor. Esas fıtratımızda tabiatımızda var olan yaratılmış insanın içinde bulması lazım gelen halet-i ruhiyeyi yaşamak lazım. Öyleyse insanın yaratan tarafından kendisine verilmiş aklı, tefekkürü doğru kullanarak kendisini anlamak birinci vazifesi. Ondan sonra eşyanın hadisenin var olanın yaratılmışların fıtratını anlamak. Onları doğru anladıktan sonra cemiyete yansıtmak sanatkarın vazifesidir. Sanat deyince aklımıza ne geliyor mimari geliyor şiir geliyor musiki geliyor edebiyat geliyor sinema geliyor. Hangi camiye giderseniz gidin namazı eda etmek mümkün. Dolayısıyla camilerin tamamı aynı vazifeyi görüyor ama Süleymaniye’de başkalaşıyor, Edirne Selimiye’de başkalaşıyor. Çünkü onların tarihle miras olarak bize kalan bize getirdiği değerler var. O zaman sanatkarın devamlı tefekkür halinde olması lazım daha şiir yazması daha iyi musiki yapması daha iyi sinema tiyatro yapması lazım."

Şiirde dilin çok değiştiğini ifade eden Kalkan "Türkçe’de yabancı bir tek kelime yoktur onlar artık türkçeleşmiştir artık bize aittir" dedi.