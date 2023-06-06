İbrahim Kalın'ın 2019'daki görüntüleri sosyal medyayı salladı
MİT Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın'ın, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü iken Alman televizyonunda sunucuya verdiği cevapları yeniden gündeme geldi.
Almanya merkezli Deutsche Welle'de yayın yapan Conflict Zone programının sunucusu Tim Sebastian'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Sunucu Tim Sebastian, Türkiye ile ilgili sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tokat gibi bir cevap gelince ne yapacağını şaşırdı.
Kalın'ın 2019'daki konuşması, MİT Başkanı olarak atandıktan sonra yeniden gündem oldu.