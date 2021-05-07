İbrahim Kalın'dan tepki: Bu haber gündemin ilk sırasında yer almayacak!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB üyesi ülkelerin Suriyeli mültecileri geri itmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Suriyeli mültecileri geri itmesine tepki gösterdi.
Kalın, Avrupa medyasına yansıyan 'AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü' bilgisini paylaştı.
Kalın "Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.