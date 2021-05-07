  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
Moody's'den küresel ticaret yorumu
Starlink İstanbul'da da görüldü
Duyurdular! İşte 2020'de Fas'ta idam edilen kişi sayısı
Siyaset İbrahim Kalın'dan tepki: Bu haber gündemin ilk sırasında yer almayacak!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan tepki: Bu haber gündemin ilk sırasında yer almayacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB üyesi ülkelerin Suriyeli mültecileri geri itmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 00:05:00 -
İbrahim Kalın'dan tepki: Bu haber gündemin ilk sırasında yer almayacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Suriyeli mültecileri geri itmesine tepki gösterdi.

Kalın, Avrupa medyasına yansıyan 'AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü' bilgisini paylaştı.

Kalın "Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den üstü kapalı Türkiye mesajı
Dünya

Putin'den üstü kapalı Türkiye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkeler arasında yaşanan seyahat kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama y..
Arap Birliğinden tepki! 'Harekete geçin' çağrısı
Dünya

Arap Birliğinden tepki! 'Harekete geçin' çağrısı

Arap Birliği, işgal altındaki Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasının "tüm yönleriyle suç teşkil..
CHP'yi karıştıran sözler! Kılıçdaroğlu Dersim'in diyetiymiş
Gündem

CHP'yi karıştıran sözler! Kılıçdaroğlu Dersim'in diyetiymiş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamını unutmadık, unutmayacağız' paylaşımı CHP'yi karıştırdı. CHP'li vekiller Sarıbal'a ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay