İbrahim Kalın'dan siyahlı mesaj
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak görevlendirileceği öne sürülen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter profil fotoğrafını siyahlara büründüğü bir fotoğrafla değiştirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yeni kabineyi açıkladı. Kabinede yer alan isimlerin ardından yeni MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü’nün de açıklanması bekleniyordu. Ancak Erdoğan bu iki göreve hangi isimleri getirdiğini açıklamadı.
Kamuoyunda bir süredir MİT Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın adı geçiyor. Kalın bugün Twitter hesabında profil fotoğrafını değiştirdi.
Kalın profil fotoğrafını koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafla değiştirdi.
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