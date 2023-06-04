  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

AK Partili isim asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili son gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu

Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerinin önünde önemli açıklamalar: Kırgınlıkları bir kenara bırakalım

23 Kasım 2023 Saat 18.05'le ilgili dehşete düşüren iddia! Teknoloji devi tarafından üretilen robot duyurdu

Bölgede hareketli saatler! Gemiler çarpıştı: Yunanistan'ın teklifini reddedip Türkiye'ye geçtiler

Körfez’den Türkiye’ye dolar akacak! Apar topar harekete geçtiler! Rakam dudak uçuklattı

Ekrem'in İstanbul dergisinde sapkın ifadeler

Türkiye’den bomba Çin hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Hazımsızlar! CHP ve HDP’den TBMM’de yine saygısızlık

Haliç’ten yola çıkmıştı! Türkiye'nin Venedik'inde 70 yıl sonra bir ilk
Gündem İbrahim Kalın'dan siyahlı mesaj
Gündem

İbrahim Kalın'dan siyahlı mesaj

Yeniakit Publisher
2023-06-04 03:52:00 -
İbrahim Kalın'dan siyahlı mesaj

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak görevlendirileceği öne sürülen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter profil fotoğrafını siyahlara büründüğü bir fotoğrafla değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yeni kabineyi açıkladı. Kabinede yer alan isimlerin ardından yeni MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü’nün de açıklanması bekleniyordu. Ancak Erdoğan bu iki göreve hangi isimleri getirdiğini açıklamadı.

Kamuoyunda bir süredir MİT Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın adı geçiyor. Kalın bugün Twitter hesabında profil fotoğrafını değiştirdi.

Kalın profil fotoğrafını koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafla değiştirdi.

ABD'den İbrahim Kalın açıklaması
ABD'den İbrahim Kalın açıklaması

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den İbrahim Kalın açıklaması

İbrahim Kalın'dan ABD'ye 'F-16' resti
İbrahim Kalın'dan ABD'ye 'F-16' resti

Gündem

İbrahim Kalın'dan ABD'ye 'F-16' resti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: F-16 onay sürecine doğru gidiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: F-16 onay sürecine doğru gidiyor

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: F-16 onay sürecine doğru gidiyor

İbrahim Kalın'dan 'Abdullah Öcalan ile görüşüldü' iddiasına ilişkin açıklama
İbrahim Kalın'dan 'Abdullah Öcalan ile görüşüldü' iddiasına ilişkin açıklama

Gündem

İbrahim Kalın'dan 'Abdullah Öcalan ile görüşüldü' iddiasına ilişkin açıklama

İbrahim Kalın'dan The Economist tepkisi: Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı!
İbrahim Kalın'dan The Economist tepkisi: Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı!

Siyaset

İbrahim Kalın'dan The Economist tepkisi: Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İmamoğlu açıklaması

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İmamoğlu açıklaması

İbrahim Kalın böyle 'Barışın anahtarını' açıkladı... Rusya'dan çarpıcı Türkiye vurgusu
İbrahim Kalın böyle 'Barışın anahtarını' açıkladı... Rusya'dan çarpıcı Türkiye vurgusu

Gündem

İbrahim Kalın böyle 'Barışın anahtarını' açıkladı... Rusya'dan çarpıcı Türkiye vurgusu

İbrahim Kalın'dan bomba Sinan Oğan açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu
İbrahim Kalın'dan bomba Sinan Oğan açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Siyaset

İbrahim Kalın'dan bomba Sinan Oğan açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası İbrahim Kalın’ı o göreve getirecek
Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası İbrahim Kalın’ı o göreve getirecek

Medya

Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası İbrahim Kalın’ı o göreve getirecek

Rezalet ki ne rezalet! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi
Rezalet ki ne rezalet! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi

Gündem

Rezalet ki ne rezalet! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman açıklanacak? İbrahim Kalın'dan merak edilen soruya yanıt
Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman açıklanacak? İbrahim Kalın'dan merak edilen soruya yanıt

Gündem

Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman açıklanacak? İbrahim Kalın'dan merak edilen soruya yanıt

İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu
İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu

Gündem

İbrahim Kalın'dan flaş açıklama! "İlk defa şahit oluyorum" diyerek duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23