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Siyaset İbrahim Kalın'dan net mesaj: Türkiye'nin buna imkanı yok
Siyaset

İbrahim Kalın'dan net mesaj: Türkiye'nin buna imkanı yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü. Kalın görüşmede, "Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanı yok" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 17:48:00 -
İbrahim Kalın'dan net mesaj: Türkiye'nin buna imkanı yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Afganistan ve Suriye'deki insani durum ve yardım konuları ele alındı.

"Uluslararası toplum acilen sorumluluk almalı"

Afganistan'daki insani durumun kötüleşmemesi adına istikrarın sağlanması ve barışçıl geçiş sürecinin önemine vurgu yapıldı. Suriye’ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan Güvenlik Konseyi kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Kalın, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanının olmadığını belirtti. Uluslararası toplumun acilen ve kararlı bir şekilde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Suriye'de mevcut insani krizin sonlandırılması için siyasi çözüme ulaşmanın elzem olduğu da ifade edildi.

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