İbrahim Kalın'dan flaş 28 Şubat paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Şubat zulmünün yıl dönümü dolayısıyla Twitter heabından "Bin yıl sürecekdenen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı."değerlendirmesinde bulundu.28 Şubat 2019 Perşembe 17:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Şubat'ın 22. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler"
"Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur. Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."
YORUM YAZ