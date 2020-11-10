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Gündem İbrahim Kalın'dan Berat Albayrak açıklaması
Gündem

İbrahim Kalın'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni atanan Lütfi Elvan için bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:54:00 -
İbrahim Kalın'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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