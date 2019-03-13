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İbrahim Kalın’dan AP kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu’nda kabul 2018 Türkiye Raporuna ilişkin, “Raporda gerçekleri yansıtmayan mesnetsiz iddialara başvurulması, Avrupa’daki aşırı siyasi akımların Türkiye’ye karşı sergiledikleri önyargılı tutumu açığa çıkarmaktadır” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 23:25
İbrahim Kalın’dan AP kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu’nda kabul 2018 Türkiye Raporuna ilişkin, “Raporda gerçekleri yansıtmayan mesnetsiz iddialara başvurulması, Avrupa’daki aşırı siyasi akımların Türkiye’ye karşı sergiledikleri önyargılı tutumu açığa çıkarmaktadır” dedi.


Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen 2018 Türkiye raporunun içeriğinin, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsü olduğunu kaydeden Kalın, raporda gerçekleri yansıtmayan mesnetsiz iddialara başvurulmasının, Avrupa’daki aşırı siyasi akımların Türkiye’ye karşı sergiledikleri önyargılı tutumu açığa çıkarttığını kaydetti. Kalın, “Seçimler öncesinde katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik tavsiye kararı, Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize karşı olan samimiyetsiz popülist ve vizyonsuz tutumunun bir göstergesidir. Bu, Avrupa siyasetinde yaşanan vizyon daralmasının endişe verici tezahürlerinden biridir. Öte yandan 370 evet oyu ile kabul edilen bu tavsiye kararı 751 AP üyesinin ortak iradesini temsil etmemektedir. Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:25
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