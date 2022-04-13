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Gündem İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
Gündem

İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 19:34:00 -
İbrahim Kalın: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Türkiye, bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."

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