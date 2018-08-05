İbrahim Kalın: Türk müziği evrenseldir

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için Kırşehir'e giden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kalın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Neşet Ertaş'ın vefatından sonra da insanları birleştirmeye, buluşturmaya, gönüller arasında köprü kurmaya devam ettiğini söyledi.

Neşet Ertaş'ın ortaya koyduğu eserin, yüzlerce yıldır Anadolu abdal geleneğinin en mümtaz örneklerini teşkil ettiğini vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

"Temsil ettiği sözlü gelenek aynı zamanda Anadolu'nun sadece müziğini değil, coğrafyasını, mimarisini, estetik görünüşünü, insan anlayışını ve gönül coğrafyasını da temsil eden bir gelenek. Eserlerinde, sözlerinde, şarkılarında, tınılarında, bozlaklarında, yorumlarında en rafine bir şekilde imbikten süzülmüşçesine bir gönül diliyle ifade edildiğini görüyoruz.

O yüzden de Anadolu insanının ve coğrafyasının da sınırlarını taşarak Avrupa'dan Balkanlara, Orta Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada kabul gördüğünü görüyoruz Neşet Usta'nın. Dolayısıyla onun eserinin hatırasının yaşatılması bu anlamda büyük önem arz ediyor."

Kalın, dünyada bu kadar gerilim, savaş, yıkımın olduğu bir dönemde insanlığın Neşet Ertaş'ın gönül diline, sevgiye, saygıya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Önümüzdeki yıllarda daha da genişleyecek"

Kendilerine düşenin, bu büyük geleneğin temsilcilerinin eserlerini yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak olduğunu aktaran Kalın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu anma programının da buna vesile olmasını temenni ediyorum. Zaten bu anlayışla yola çıktık. Tabi bu sadece bir müzik programı gibi görülmemeli. Bu abdal ve bozlak geleneğinin yaşatılması anlamında da önemli sonuçları olacak bir çalışma. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunlar devam edecek, daha da genişleyecek. Farklı müzik çevrelerini de katarak yeni kapıların açılmasına da inşallah vesile olacak.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin de bu yıldan itibaren bu çalışmaya katılmış olması, buna ayrı akademik, ilmi bir boyut da katmış oldu. Üniversite, bu yıl ilk öğrencilerini de almaya başlayacak. Ayakları Anadolu topraklarına, müzik geleneklerine sağlam bir şekilde bastığı için üniversitenin besleneceği en önemli kaynaklardan birisi de şüphesiz Orta Anadolu'nun abdal geleneğidir.

İnşallah önümüzdeki yıllarda müziğimizin hem yerel tavrıyla aynı zamanda ilmi bir disiplinle öğretilerek nesilden nesle aktarılarak bilimsel bir şekilde korunması ve geliştirilmesi noktasında da önemli katkılar sağlayacak."

"Türk müziği evrenseldir"

İbrahim Kalın, Türk müziğinin evrensel olduğuna inandığını, kimsenin de yerel müzik deyip bir kenara koyamayacağını vurguladı.

"Batı müziği, İran müziği, Çin müziği ne kadar evrenselse Türk müziği de o kadar evrenseldir. Hem müzikal yapısıyla hem duygu dünyasıyla hem icrasıyla kendine has müzikal tınılarıyla ve nüanslarıyla evrensel bir müziktir. Bütün dünyaya hitap edebilen bir müziktir. Zaten çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını da görüyoruz.

Önemli olan bunun evrensel dilini daha etkin, daha parlak ve daha canlı bir şekilde yaşatmak ve dünyaya aktarmak. Bunu yaptığımızda dünyanın büyük müzisyenleri de Türk müziğinin kıymetini ve derinliğini daha iyi keşfedecekler. Bunu şu anda yapanlar da var. Bu vesileyle bir kez daha üstat Neşet Ertaş'ı yad ediyorum."

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kalın, daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret etti.

Kalın'a ziyaretlerde, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, sanatçı Yavuz Bingöl ve protokol üyeleri eşlik etti.