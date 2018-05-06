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İbrahim Kalın: Kur'an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'da 300 yazar ve siyasetçinin Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine karşılık, "Kutsal kitabımız kıyamete kadar korunacak" dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:55
İbrahim Kalın: Kur'an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir

Fransa'da aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için bir manifesto yayımladı. Nedeni ise, o ayetlerin "şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı" iddiası. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'daki manifestoya Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Kalın yaptığı açıklamada, "Kur’an-ı Kerim kimsenin yap-boz tahtası değildir. Kutsal kitabımızdır. Vahyolunduğu gibi kıyamete kadar korunacaktır. Anti-Semitizm Avrupa’da ortaya çıkmış bir nefret ideolojisidir. Bu sorunu çözmek isteyen Batılılar kendi kaynaklarını sorgulasınlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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