İbrahim Kalın- James Jeffrey görüşmesi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı, Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi. Aynı zamanda, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

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