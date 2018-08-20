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İbrahim Kalın: Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili "Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır" dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:20
İbrahim Kalın: Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir"

ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." dedi.

 

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:20
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