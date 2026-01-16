  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze'de çifte suikast: İki önemli komutan şehid edildi! İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...' Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu! İzmir'de CHP'nin skandalları bitmiyor! Koruma delegeyi dövdü 16 Ocak 996: İbni Şâhin'in vefatı (Hadis Hâfızı) 16 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Anadolu beyaza bürünecek: İstanbul’da 2 gün hayat felç Halep’te devlet otoritesi yeniden tesis ediliyor! İran'dan Trump itirafı!
Spor İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF’den açıklama geldi
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF’den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF’den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. TFF’den yapılan açıklamada Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.

TFF başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.

Bazı tetkikler yapılan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.

Rüştü Reçber'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Rüştü Reçber'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Spor

Rüştü Reçber'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23