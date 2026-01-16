İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF’den açıklama geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. TFF’den yapılan açıklamada Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirtildi.
Bazı tetkikler yapılan Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği kaydedildi.