İbrahim Gökçek'e ölüm orucunu bıraktıran DHKP-C, Helin Bölek'i niye harcadı?
Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucunu sonlandırdı. DHKP-C, ölüm orucundayken hastaneye kaldırılan Grup Yorum Üyesi Helin Bölek'in ise tedavisini engelleyerek ölümüne sebep olmuştu. DHKP-C'nin Helin Bölek'i niye harcadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili örgüt içinde çatlaklar olabileceği iddia ediliyor.
yeniakit.com.tr Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucunu bıraktı.
DHKP-C, ölüm orucundayken hastaneye kaldırılan Grup Yorum Üyesi Helin Bölek'in tedavisini engelleyerek ölümüne sebep olmuştu.
CHP'li Özgür Özel'in, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" sözüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sert sözlerle karşılık vermişti.
Bakan Soylu, "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" demişti.
DHKP-C Helin Bölek'i niye harcadı?
İbrahim Gökçek'e ölüm orucunu bıraktıran terör örgütü DHKP-C'nin Helin Bölek'i niye açlıktan öldürdüğü merak konusu oldu.
Konuyla ilgili örgüt içinde çatlaklar olabileceği iddia ediliyor.