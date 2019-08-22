İbrahim Er kimdir? MEB Bakan yardımcısı olan İbrahim Er Danıştay üyeliğine seçildi Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan İbrahim Er, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 9’uncu maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Danıştay üyeliğine seçildi. Peki İbrahim Er kimdir? Danıştay üyeliğine seçilen İbrahim Er nereli ve kaç yaşında?

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Er, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 9’uncu maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Danıştay üyeliğine seçildi. Peki İbrahim Er kimdir? Danıştay üyeliğine seçilen İbrahim Er nereli ve kaç yaşında? 1968 doğumlu İbrahim Er, Giresin Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği mezunu. Ankara Üniversitesi Eğitim yönetimi teftişi ekonomisi ve planlaması üzerinde yüksek lisans yapan Er, Şanlıurfa'dan Bolu'ya birçok ilde sınıf öğretmenliği, okul müdürlüğü ve müfettişlik yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda İlköğretim Genel Müdürü olan Er, 2012 yılında Danıştay üyeliğine atanmıştı.

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