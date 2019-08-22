0553 313 94 23

İbrahim Er kimdir? MEB Bakan yardımcısı olan İbrahim Er Danıştay üyeliğine seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan İbrahim Er, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 9’uncu maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Danıştay üyeliğine seçildi. Peki İbrahim Er kimdir? Danıştay üyeliğine seçilen İbrahim Er nereli ve kaç yaşında?

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:52
İbrahim Er kimdir? MEB Bakan yardımcısı olan İbrahim Er Danıştay üyeliğine seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Er, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 9’uncu maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Danıştay üyeliğine seçildi. Peki İbrahim Er kimdir? Danıştay üyeliğine seçilen İbrahim Er nereli ve kaç yaşında?

1968 doğumlu İbrahim Er, Giresin Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği mezunu. Ankara Üniversitesi Eğitim yönetimi teftişi ekonomisi ve planlaması üzerinde yüksek lisans yapan Er, Şanlıurfa'dan Bolu'ya birçok ilde sınıf öğretmenliği, okul müdürlüğü ve müfettişlik yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda İlköğretim Genel Müdürü olan Er, 2012 yılında Danıştay üyeliğine atanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:52
  1. Şanlıurfa
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. ibrahim er kimdir
  5. ibrahim er danıştay üyesi
  6. ibrahim er milli eğitim bakanlığı bakan yardımcısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları AÖF DGS puanları
    1. ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban..
    2. Milletvekili Dülger, “Sahte hesaplar..
    3. Adana'da 'evleniyoruz' plakalı araçtan..
    4. Kazazedelere çarpan otomobil sürücüsü..
    5. Ormandaki uyuşturucuyu drone ve foto..
    6. Brent petrolün varili 60,12 dolar
    7. 3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama
    8. Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı..
    9. Çin’den Güney Kore ve Japonya’ya..
    10. Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben..
    11. (Özel) Pendik’te hırsızların kapı..
    12. (Özel) Leyleklerin göç molası havadan..
    13. Restorasyondan önce hiç bu kadar..
    14. YKS’ de başarılı olan öğrenciler..
    15. (Özel) Silivri’de kestikleri atı..
    16. Hatay'da orman yangını çıktı
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. Bugün AEK ile karşılaşacak..
    19. Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı..
    20. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    21. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS..
    22. Elazığ'daki silahlı kavga
    23. Mike Pompeo'dan Grönland görüşmesi!
    24. İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci..
    25. Görevden uzaklaştırılan başkanların..
    26. İzmir'de yangın söndürme çalışmalarına..
    27. BTM, WinGlobal projesi ile Silikon..
    28. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    29. Adana'da silahlı yaralama!
    30. Küresel piyasalar PMI verilerini..
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı