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İbrahim Emiroğlu kimdir nerelidir?

İbrahim Emiroğlu’nun kim olduğu araştırılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden yapılan son dakika açıklamada, Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun görevden alındığını duyurdu. Peki İbrahim Emiroğlu neden görevden alındı? İbrahim Emiroğlu kimdir, nerelidir? İbrahim Emiroğlu laiklik ve kız çocuğu konuşması...

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
İbrahim Emiroğlu kimdir nerelidir?

İbrahim Emiroğlu’nun kim olduğu araştırılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden yapılan son dakika açıklamada, Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun görevden alındığını duyurdu. Peki İbrahim Emiroğlu neden görevden alındı? İbrahim Emiroğlu kimdir, nerelidir? İbrahim Emiroğlu laiklik ve kız çocuğu konuşması...

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun kız çocuklarına yönelik konuşması malum çevreler tarafından çarpıtıldı ve İbrahim Emiroğlu’na yönelik karalama kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de, Güzelbahçe Müftülüğü’nce ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ dolayısıyla düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konferansında, “LGBTİ masum gibi gösteriliyor ancak tedavi olmaları lazım” dediği ididası ile Kemalist laikçilerin ve sapkınların lincine uğrayan Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından görevinden alındı. 

Peki İbrahim Emiroğlu kimdir?

İbrahim Emiroğlu, 10 Aralık 1956 yılında Erzincan'ın İliç ilçesi Leventpınar köyünde dünyaya geldi. Emiroğlu, İliç 23 Nisan İlkokulu'nu bitirdi. Emiroğlu, Erzincan İmam Hatip'i bitirdikten sonra Erzurum Yüsek İslam Enstitüsü'nden 1979 yılında mezun oldu. İbrahim Emiroğlu ilk görevini Uşak Ulubey Lisesi'nde öğretmen olarak yaptı. Emiroğlu daha sonra ise Erurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde asistan olarak çalıştı. İbrahim Emiroğlu 2002 yılında Profesör olmaya hak kazandı. Emiroğlu'nun DEÜ İlahiyat Fakültesi dergisi başta olmak üzere birçok dergide makaleleri yayınlandı. Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu son olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapıyordu. 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
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