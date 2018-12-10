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İbrahim Çağlar anılıyor

Geçtiğimiz yıl görevi başında vefat eden İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, yarın ölümünün birinci yılında kabri başında anılacak.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:07
İbrahim Çağlar anılıyor

Geçtiğimiz yıl görevi başında vefat eden İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, yarın ölümünün birinci yılında kabri başında anılacak. İTO mensupları ile İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi önce sabah namazında Sahrayı Cedid Camii’nde bir araya gelecek. Namazı müteakip rahmetli Çağlar için Kur’an-ı Kerim okunacak, ardından da Çağlar’ın Sahrayıcedit Mezarlığı’ndaki kabri başında dua edilecek. İbrahim Çağlar, geçtiğimiz yıl 10 Aralık’ı 11 Aralık’a bağlayan gece saat 01.00 sularında kalp rahatsızlığı geçirmiş ve sabaha karşı 06.00’da vefat etmişti.Merhumun anısına yıl boyunca farklı organizasyonlar tertiplenmişti. Önümüzdeki perşembe günü aralık ayı toplantısını gerçekleştirecek olan İTO Meclisi de merhum Çağlar’ı anacak.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:07
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar
  3. İstanbul Ticaret Üniversitesi
  4. Sahrayı Cedid Camii
  5. Kur’an-ı Kerim
  6. Sahrayıcedit Mezarlığı
  7. İbrahim Çağlar
  8. İTO Meclisi

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