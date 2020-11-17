YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan İbrahim atabey hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, İbrahim Atabey nerede tutuklandı?

İbrahim Atabey yakalandı mı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atabey hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli Atabey'in Rusya'da bulunduğu bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

İbrahim Atabey’in 11 suç kaydıyla aranan bir firari olduğunun saptandığı, Rusya'da yaşadığının belirlendiği ve yakalanıp iade edilmesi için yasal girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" denildi.