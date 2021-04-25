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Medya İbo Show'da İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu
Medya

İbo Show'da İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

Çıktığı günden bu yana reytinglerde ilerleme kaydedemeyen İbo Show'da İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 11:35:00 -
İbo Show'da İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

İbo Show'da türküleri okurken zorlanan İbrahim Tatlıses 'Allah’ım sesimi geri ver' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönen İbo Show her hafta farklı bir olayla gündeme geliyor.

Star TV ekranında yayınlanan İbo Show'da sıra gecesi düzenlendi. Çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Zekeriya Ünlü'nün konuk olduğu gecede İbrahim Tatlıses yine gözyaşlarını tutamadı.

Programda ağladığı için sık sık eleştirilere maruz kalan Tatlıses yine ağlayarak Allah'a yakardı. İbrahim Tatlıses açıklamasında "Allah’ım sesimi geri ver!" dedi.

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