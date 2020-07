“İbnelere geçit vermeyen LC Waikiki’yi örnek alın” çağrısı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle belirli kesimlerce LGBT anlayışının doğalmış gibi gösterilmesi çabalarının "kepazelik" olduğunu söyledi.

Aydın, "Dinimiz İslam tarafından kesin olarak reddedilmiş, bilimsel olarak doğallığı ortaya konulmamış, toplum, aile ve zürriyetleri tehdit eden bu hastalıklı yapıyı savunmak ya da toplumu buna hazırlamak isteyenler bir an önce bu kepazeliklerine son vermeli ve içlerindeki bu virüsü topluma yaymamalıdırlar. Bu bağlamda bu virüse karşı mücadele de ortaya konmalıdır." diye konuştu.

İş dünyasının, LGBT virüsüne karşı LC Waikiki gibi hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Aydın, LC Waikiki örneğinde olduğu gibi nesline, inancına ve yarınlarına sahip çıkmak isteyen tüm iş dünyasını aynı hassasiyete davet ettiğini söyledi.

"Polonya bile LGBT'yi komünizmden daha tehlikeli görmekte"

Orhan Aydın, son dönemde Türkiye'nin omurgası üzerine çok ciddi saldırılar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ezan sesinden rahatsızlık duyanlar, Çav Bella çalanlar... Bunun yanı sıra bir de sürekli bir LGBT sempatizanlığı furyası başlatanlar... Her gün gündemde tutma, her gün sahiplenme çabası aldı başını yürüdü. Bugün Avrupa'nın göbeğindeki Polonya bile LGBT'yi komünizmden daha tehlikeli görmekte ve eş cinsel evliliklere evlat edinme yasağı getirmektedir. Hiç kimse ama hiç kimse bu konuda bizden esneklik beklemesin. Ülkemiz ve nesillerimiz için en büyük tehlikelerden biri olan bu habis anlayışla tüm kurumlarımızca her platformda mücadele etmeye devam edeceğimizi bildirir, LC Waikiki örneğinde olduğu gibi nesline, inancına ve yarınlarına sahip çıkmak isteyen iş dünyasını bu konuda tavır almaya ve aynı hassasiyeti göstermeye davet ederiz."