İbn-i Sina'nın tarifi: Öksürüğü bıçak gibi kesiyor!

Kuru öksürüğün en çok bilinen nedenleri arasında virüsler sebebiyle oluşan solunum yolu enfeksiyonları gelir. Diğer sebepler arasında ise alerji, havada bulunan ve boğazı irrite edebilecek partiküller ve uzun süre kuru hava solumak bulunur.

Binlerce rahatsızlık için önerdiği doğal karışımlar ile öne çıkan bilim insanı, kuru öksürükte de oldukça etkili. Özellikle bu karışım, öksürüğü bıçak gibi kesiyor. İşte o doğal yöntem…

Kuru öksürük, önlem alınmaması durumunda tahriş, ses kısıklığı ve boğazda yanma gibi oldukça rahatsız eden sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ancak evde yapabileceğiniz birkaç doğal karışım sayesinde kuru öksürük sorununu ortadan kaldırmak mümkün.

Öksürüğü bıçak gibi kesen doğal kürler

İbn-i Sina'nın El Kanun Fi' Tıbb eserindeki yüzlerce yıllık iki tarif, öksürük sorununuza oldukça faydalı olabilir. Bu sayede boğazınızda rahatsız eden o gıcık hissi, bitmeyen öksürük krizleri de ortadan kalkabilir.

Keten tohumu ve bal karışımı

Bir miktar kavrulmuş keten tohumunu bal ile karıştırın. Sabah uyandığınızda ve yatmadan önce birer tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Keten tohumu ve bal karışımı, bronşlarınızı açabilir, balın antibakteriyel etkisi sayesinde temizlenmeyi sağlayabilir. Bu nedenle düzenli tüketimde öksürüğü kesebilir.

Kaynatılmış üzüm suyu

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir arada pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan içebilirsiniz.