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Kadın - Aile İbn-i Sina'nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Vücudu tertemiz yapıyor! Faydaları say say bitmiyor
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Vücudu tertemiz yapıyor! Faydaları say say bitmiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-24 01:05:00 - 2024-08-24 02:33:43
İbn-i Sina'nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Vücudu tertemiz yapıyor! Faydaları say say bitmiyor

Çörek otu hem tohum hem de yağ olarak tüketeilebilir. Her iki türün de ayrıcalıkları vardır. Çörek otu birçok konuda yardımcı olabilir. Tıp tarihinin temel kaynaklarından kabul edilen İbn-i Sina'nın "Tıbbın Kanunu" kitabında da bahsettiği çörek otu, sandığımızdan çok daha büyük etkilere sahip. İşte faydalarının katbekat arttığı o yöntem...

Çörek otu hem tohum hem de yağ olarak tüketeilebilir. Her iki türün de ayrıcalıkları vardır. Çörek otunun tüm faydalarını göz önünde bulundurarak doğru adımlar atmak, tüm faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Tıp tarihinin temel kaynaklarından kabul edilen İbn-i Sina'nın "Tıbbın Kanunu" kitabında da bahsettiği çörek otu, sandığımızdan çok daha büyük etkilere sahip. İşte faydalarının katbekat arttığı o yöntem...

Çiğnenerek, öğütülerek veya toz haline getirilerek çörek otu tohumu tüketilebilir. Çiğnenerek tüketildiğinde, tohumların faydalı bileşenleri daha iyi emilir.
Öğütülerek veya toz haline getirilerek tüketildiğinde, tohumların daha kolay sindirimi mümkündür.

Çörek otu yağı, salata soslarına, yemeklere veya smoothie'lere eklenebilir. Ekmek, kek, poğaça gibi hamur işlerine de katılabilir.
Bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı çörek otu yağı veya tohumu günlük olarak tüketin, tüm faydalarını maksimum düzeye çıkarmak için.
Çok fazla çörek otu tüketmek yan etkilere neden olabilir. Sonuç olarak, çörek otu tüketirken doktorunuza danışmanız önerilir.

Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında boya kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir işlem de değildir. Genellikle saçları uzatan ya da sıklaştıran formüller yaygın olsa da beyaz saçlara ya da saç beyazlamasına karşı da çeşit çeşit yöntemler vardır. Fakat İbn-i Sina'nın günümüze ulaşan reçetesi bu yöntemlerin önüne geçmiştir. Saçlarınızın beyazlığından doğal bir yöntemle kurtulabilirsiniz.

Beyaz saçlar 1 gecede özüne döndüren formül! 

Saç beyazlamasını önleyen önerilerde de bulunan İbn-i Sina, 3 yağ ile bu problemin önlenebileceğini belirtiyor. Bu 3 yağdan biri çörek otu yağıdır!
Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor.
Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor.
İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar.

İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekilde; Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı ve Çörek otu yağı...

ÇÖREK OTU: Saç kırılmasını önler ve saçlara nem kazandırır. Saç derisindeki kaşıntı sorunlarına çözüm olur. Köpeklenmeyi engeller ve saç beyazlamasının önüne geçer. Ayrıca saçlara parlaklık etkisi verir.

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Yorumlar

Abdulla

İbni Sina bugün yaşasa yeni mezun bir hemşireden bile daha az tıp bilgisne sahip olurdu, övüp durmayın artık.

Neden bu saygısızlık?

Abdulla adlı yorumcuya: Zamanın en büyük bilim insanlarını küçümsemek, ancak tarihe ve bilime olan saygısızlığı gösterir. Tıp İbni Sina ve onun gibi öncülerin sayesinde bugünlere ulaştı. Günümüz tıbbının gelişimine zemin hazırlayan, onun temelini attığı bilgilerdir.
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