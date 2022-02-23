İbn-i Sina'nın öksürük reçetesi

Genellikle kuru öksürük, hapşırma ve burun akıntısı ile ilişkilidir. Genellikle çevrede bulunan bir alerji tetikleyicisi sorunun kaynağıdır. Tahriş edici maddelerin solunması, bazı buhar, duman ve gazlara maruz kalınması boğazda, hava yollarında ve nefes yollarında iltihaplanmaya ve akut öksürüğe neden olabilir.

İbn-i Sina'nın El Kanun Fi' Tıbb eserindeki yüzlerce yıllık iki tarif, kuru öksürük sorununa şifa olur.

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Öksürüğe şifa

Keten tohumu ve bal

Keten tohumunu biraz kavurun ve bal ile yoğurun. Öksürüğünüz yoğunlaştığında günde bir çay kaşığı tüketin. Bu karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.

Üzüm suyu karışımı

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohumu, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü ökse ve kurum üzüm hep birlikte pişirilir. Ardından üzerine üzüm suyu dökülerek tam bir karışım haline getirilir.

ibn-i sina kimdir neler yapmıştır?

Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina,buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yapmıştır.