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Kadın - Aile İbn-i Sina'nın öksürüğü bir çırpıda kesen 2'li karışımı! Doktora gitmeyi bırakacaksınız! Tıp alimi yüzyıllar önce önerdi
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın öksürüğü bir çırpıda kesen 2'li karışımı! Doktora gitmeyi bırakacaksınız! Tıp alimi yüzyıllar önce önerdi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 23:45:00 -
İbn-i Sina'nın öksürüğü bir çırpıda kesen 2'li karışımı! Doktora gitmeyi bırakacaksınız! Tıp alimi yüzyıllar önce önerdi

İbn-i Sina değerli bir tıp alimimiz. İbn-i Sina'nın öksürüğe karşı yüzyıl önce yazdığı kür hala tüketiliyor. İncir ve zeytinyağını buluşturan bu ikili nasıl yapılır? İşte yanıtı..

Öksürük mevsim geçişlerinde artış gösterebilir. Öksürük krizleri ise en fazla gece vakitlerinde olur. Peki İbn-i Sina öksürüğe karşı ne reçete etmiştir? İşte yanıtı...

İBN-İ SİNA ÖKSÜRÜK KÜRÜ

İbni Sina bağışıklığın sağlanması için solunum yolu hastalıkların önlenmesinin en iyi yol olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hazırladığı karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaç yaptığı bilinen isim, en çok ise kuru incir ve zeytin yağı karışımını hastalara önermiştir.

Yine yapılan karışımın vücudun direncini attırdığını söyleyen ünlü tıpçıyı, günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan pek çok farklı bilim insanı da desteklemektedir.

Malzemeleri neler?
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-250 gram kuru incir

-1 litre zeytinyağı

Formülün hazırlanışı

Öncelikle incirleri iyice yıkayınız. Ardından küp küp kesiniz. Kestiğiniz incirleri bir kavanozun içerisine ekleyip zeytin yağını üzerine ilave ediniz. Sonra kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Beş gün sonrasında sabah, akşam olacak şekilde iki defa bu karışımından yiyebilirsiniz. Formül, hem astım hem de solunum yolu hastalıklarına karşı oldukça iyi gelecektir.

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