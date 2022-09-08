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Sağlık İbn-i Sina’nın inanılmaz reçetesi! Bu gıda kansere dahi derman oluyor!
Sağlık

İbn-i Sina’nın inanılmaz reçetesi! Bu gıda kansere dahi derman oluyor!

Ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina’dan inanılmaz reçete: Ehemmiyetli sıhhat meselelerinin rehabilitasyonunda kullanılan ve hala geçerliliğini gözeten bu tanımı (tarif) sizler de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İbn-i Sina’nın inanılmaz karışımını sizler için derledik, işte o inanılmaz gıda ve karışım tanımı ve İbni Sina'nın soğuk algınlığı tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-09-08 21:48:00 - 2022-09-08 21:56:30
İbn-i Sina’nın inanılmaz reçetesi! Bu gıda kansere dahi derman oluyor!

İbn-i Sina’dan insanlık için inanılmaz karışım tarifi ehemmiyetli sıhhat sorunlarınıza iyi gelecek. Bir Hayli sıhhat meselesinin rehabilitasyonunda ehemmiyetli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin beraber bakalım. İşte o tarif...

Bu gıdalar kansere dahi derman

Malzemeler

  • 250 gram kuru incir
  • 1 litre zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah, akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.

Peki, incir karışımı ne işe yarıyor?

Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak. İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.

İbni Sina'nın Soğuk Algınlığı Tarifi

İbn-i Sina'nın Boğaz Ağrısı Çayı Tarifi 

2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir fincanın içerisine karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 fincan kaynar su ekleyip, fazla soğumasına izin vermeden içiyoruz.

Peki Kanser Tedavisinde Etkili Bitkiler Nelerdir?

Tümörü yok eden bitkiler:

  • Zerdeçal: Tüm dünyada pankreas kanserinin tedavisi üzerine pek çok araştırma yapılıyor.
  • Limon: Kanser tedavisinde etkili bir bitki olan limon, bol miktarda C vitamini içerir.
  • Çörekotu
  • Meyan Kökü
  • Yeşil Çay
  • Brokoli

Tümör eriten yiyecekler

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, dut, üzüm, kızılcık, kiraz ve vişne gibi üzümsü meyveler vücut hücrelerini serbest radikal hasarından koruyan bileşikleri içeriyorlar. Bu sayede de kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engelliyorlar.

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