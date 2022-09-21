İbn-i Sina'nın bin yıllık tarifi, öksürüğünüzü bıçak gibi kesecek! Denemeyen bin pişman

Havalar artık yavaş yavaş soğumaya, kışın habercisi olan sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Hastalıkların arttığı dönemlerden biri olan mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçsüz olanlar hastalanmaya başlar. Bu dönemde sık görülen hastalıkların habercisi ise genelde öksürük olur. Kuru öksürük durumu bazen günlerce geçmezken, doktor kontrolünde ilaç kullanımına kadar gidebilir. Sizin ya da çocuğunuzun öksürük sorunu varsa ve hastalık geliyorum diyorsa hemen İbn-i Sina'nın tarifini deneyin. İbn-i Sina’nın binlerce yıllık mucize tarifi öksürüğü bıçak gibi kesiyor.

Keten tohumu ve bal

Büyük tıp insanı İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı El Kanun Fi Tıbb eserinde bahsettiği tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır.

Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak sekilde tüketebilirsiniz.

Üzüm suyu karışımı tam bir şifa kaynağı

Bir diğer tarif ise üzüm suyu karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohum, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu ve kurum üzümünü hep birlikte pişirin. Ardından üzerine üzüm suyu dökün ve tam bir karışım haline getirin.