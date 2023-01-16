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Kadın - Aile İbn-i Sina'nın 6 yağ önerisi! Öyle bir faydaları var ki! Duyan herkes şaşkın...
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın 6 yağ önerisi! Öyle bir faydaları var ki! Duyan herkes şaşkın...

Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kadar kitap yazmıştır. İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını ve diğer tüm sorunlara şifa olacak, hastalıkları önleyen birbirinden özel yağ önerilerini bir araya getirdik. Saça, cilde ve sağlığa faydası saymakla bitmez. İşte boyayla uğraşmak istemeyenlere saç beyazlamasını önleyen 6 yağ önerisi. Bu yağların sonuçlarındaki keşfi sonrası faydalarına herkes şaşkın kalıyor! Saçla ilgili sorunlardan biri de hızlı beyazlaması.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 11:18:00 - 2023-01-16 11:33:57
İbn-i Sina'nın 6 yağ önerisi! Öyle bir faydaları var ki! Duyan herkes şaşkın...

İbn-i Sina bin yıl önce yazdığı kitabında saç beyazlaması için doğal yağları öneriyor. Yıllar önce saç sağlığıyla ilgili araştırma yapan İbn-i Sina kepeğe karşı ise sirkeli macun tarifi öneriyor.

Saç beyazlaması bazılarında genetik bazılarında ise kullanılan ürünlerle oluşan bir sorun. Kimse erkenden saçının beyazlamasını istemez. Bu durumun önüne boyalarla geçilmeye çalışılsa da saça daha çok zarar veriliyor. Önerdiği yağlar bir çok büyük derde deva oluyor. İşte detaylar...

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ BEYAZLAMASI İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR

Katran gibi sıcak yağlardan ardıç

Vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır. Böbrekleri, bağırsakları, kalp ve damar yollarını toksinlere karşı koruyucu etkisi vardır. Ardıç yağı kanı temizler. Zararlı maddelerin vücuttan ve kandan atılmasında oldukça faydalıdır.

Sıvı ve ince olan karasakız

Karasakız Yakısı Faydaları Karasakız denilince akla ilk gelen fıtığa iyi geldiğidir. Ağrılarınızı azaltan ve ağrıya neden olan hastalığı şifalandıran doğal yakı pek çok hastalığa ve ağrıya iyi gelmektedir. 

Ban otu yağı

Ban otunda yüksek miktarda atropin, hiyosiyamin ve skopolamin gibi alkoloidler bulunur. Bu maddelerin hepsinin yaygın tıbbi kullanımları vardır. Bulantı ve mide ağrısını geçirmesi, cerrahi sırasında anestezik olarak kullanılması, Parkinson hastalığının birçok semptomunu rahatlatması bunlardan sadece bir kısmıdır.

Çörek otu yağı

Çörek otu yağı bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihabı azaltır ve enfeksiyonlarla savaşır. Yapılan çalışmalar çörek otu yağının; kan şekeri seviyeleri, yüksek tansiyon ve astım üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Çörek otu yağı, haricen uygulandığında cilt ve saçta da etkili sonuçlar vermektedir.

Keçiboynuzu yağı

Keçiboynuzu özünün faydaları
Balgam sökücüdür.
Vücutta biriken radyasyonun dışarı atılmasını sağlar.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cinsel gücü arttırdığı gibi, sperm sayısını artırdığı bilinmektedir.
Diş ve diş eti sağlığında fayda sağlar.
Kansızlığa iyi gelir.
Düşük kolesterole iyi gelebilir.

Yabani zeytinden elde edilen yağ

Delice zeytinyağı halk arasında genellikler çoral olarak da bilinmektedir. Öyle bir talep var ki; Bu zeytinyağı türü, yabani zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden elde edilmektedir.

Zeytinyağı İçmenin Kanıtlanmış 10 Faydası

Metabolizmayı Hızlandırır.
İltihabı Önler ve Azaltır.
Kalp Dostudur.
Kötü Kolesterolü Düşürür.
Sindirim Sistemini İyileştirir.
Kansere Yakalanma Riskini Azaltır.
Hücre Duvarını Güçlendirir.
Karaciğeri Temizler.

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