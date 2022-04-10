İbn-i Sina'dan şeker hastalığına şifa altın bitki! 3 dakika demlenmesi yeterli
İbn-i Sina kan şekerini dengeleyen besinlere yer veriyor. İbn-i Sina zeytinyağı, zeytin ve zeytin yaprağı çayını öneriyor. Peki İbn-i Sina şeker hastaları için ne öneriyor? İşte yanıtı...
İbn-i Sina değerli tıp doktorumuz. İbn-i Sina bitki ve yapraklarının kronik rahatsızlara deva olabileceğinden söz ediyor. Peki İbn-i Sina şeker hastaları için ne öneriyor? İşte yanıtı...
İbn-i Sina şeker hastaları için...
Bir çay kaşığı zeytin yaprağını kaynamış bir bardak suyun içerisine katın. 3 dakika demleyin. Afiyetle tüketin.
Şeker hastalığına iyi gelen besinler
Portakal, karalahana, limon, lahana, ıhlamur, brokoli şalgam, , ıspanak, turp, greyfurt, çilek, böğürtlen gibi meyve ve sebzeler iyi gelen gıdalardır. Ancak konserveleri önerilmez.
Tarçın: 1-6 arası tarçın tüketilmesi kan şekerinin yanında kolesterolü de düşürmeye etki etmektedir. Tip2 diyabet hastalığında kalp krizinin oluşmasını önlüyor.