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Sağlık İbn-i Sina'dan şeker hastalığına şifa altın bitki! 3 dakika demlenmesi yeterli
Sağlık

İbn-i Sina'dan şeker hastalığına şifa altın bitki! 3 dakika demlenmesi yeterli

İbn-i Sina kan şekerini dengeleyen besinlere yer veriyor. İbn-i Sina zeytinyağı, zeytin ve zeytin yaprağı çayını öneriyor. Peki İbn-i Sina şeker hastaları için ne öneriyor? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2022-04-10 07:46:00 -
İbn-i Sina'dan şeker hastalığına şifa altın bitki! 3 dakika demlenmesi yeterli

İbn-i Sina değerli tıp doktorumuz. İbn-i Sina bitki ve yapraklarının kronik rahatsızlara deva olabileceğinden söz ediyor. Peki İbn-i Sina şeker hastaları için ne öneriyor? İşte yanıtı...

İbn-i Sina şeker hastaları için...

Bir çay kaşığı zeytin yaprağını kaynamış bir bardak suyun içerisine katın. 3 dakika demleyin. Afiyetle tüketin.

Şeker hastalığına iyi gelen besinler

Portakal, karalahana, limon, lahana, ıhlamur, brokoli şalgam, , ıspanak, turp, greyfurt, çilek, böğürtlen gibi meyve ve sebzeler iyi gelen gıdalardır. Ancak konserveleri önerilmez.

Tarçın: 1-6 arası tarçın tüketilmesi kan şekerinin yanında kolesterolü de düşürmeye etki etmektedir. Tip2 diyabet hastalığında kalp krizinin oluşmasını önlüyor.

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