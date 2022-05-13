İbn-i Sina şeker için reçetesi: Şeker hastalığına şifa oluyor, karaciğeri iyileştiriyor!

Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler ve çözümler bulunuyor. Yüksek besin değerlerine sahip olan bu bitkiler, tedaviyi destekleyici ürün olarak kullanılıyor. İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında yüksek potasyum oranına sahip olan karahindiba bitkisinin şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor.

A, C vitaminleri ve potasyum bakımından zengin olan karahindiba bitkisi de bu doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Karahindiba nedir?

Karahindiba, papatyagiller familyasından yaygın bir bitki türü. Çiçekleri sarı, yaprakları yeşil olsa da bitkinin adına "karahindiba" denilmiştir. Anadolu'da acıgıcı, "acıgünek", "güneyik", "çıtlık", "cırtlık" ve "arslandişi" olarak bilinse de en yaygın olarak kullanılan adı "radika"dır.Karahindiba Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, çok yıllık sarı çiçekli otsu bir bitkidir.

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Peki karahindiba otu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte karahindiba otunun faydalarını ve karahindiba otu çayının tarifini sizler için derledik.

Karahindiba nelere faydası vardır? Faydaları

-İdrar söktürücü, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır.

-Kökleri antiviral, iştah açıcı, safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici ve sindirime yardımcı özellikler taşırken, çiçekleri ise hem güçlü bir antioksidandır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolestrolü dengeler.

Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

Şeker hastalığına şifa olur.

Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir.

Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.

Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur.

Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir.

Karaciğeri iyileştirir.

Karahindiba otu nasıl tüketilir?

Yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren, mineraller bakımından zengin olan karahindiba bitkisinin yaprakları ve kökü salatalarda kullanılabilir.

Karahindiba bitkisinin kurutulmuş hali, birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.

Karahindiba çayı faydaları

Yatıştırıcı özelliği bulunan karahindiba çayı, depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler ve iştah açıcı özelliklere sahiptir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratan bir yapıya da sahiptir. Şeker hastalığına şifa oluyor, karaciğeri iyileştiriyor.

Karahindiba çayı nasıl yapılır?

Şifasından faydalanmak için karahindiba çayı tarifi

Karahindiba çayından faydalanabilmek için bir tatlı kaşığı ince kıyılmış karahindiba bir bardak suda akşamdan beklemeli.

Sabah uyandığınızda birkaç dakika kaynatmalısınız. Daha sonra demini alması için beklemeniz gereklidir.