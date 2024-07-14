İbn-i Sina bu besini önerdi! Tıbbın tarihi mihenk taşı: Bunu kullanan da ne iltihap kalacak ne hastalık

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN DİĞER BESİNLER

SARIMSAK YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Kalp krizi, dünya çapında en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür.

Hatta yüksek tansiyonun, inme ve kalp krizlerinin yaklaşık %70'ine neden olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca yüksek tansiyon, dünya çapında ölümlerin yüzde 13,5'inin nedenidir. Doğal bir antibiyotik kaynağı olarak bilinen sarımsak, yüksek tansiyonu olan kişiler için de oldukça faydalıdır.

Tansiyon hastaları tarafından düzenli olarak kullanılan sarımsak, aynı zamanda kan basıncını da düşürme özelliğine sahiptir.

Her ne kadar sarımsağın yüksek tansiyona iyi geldiği bilinse de, herhangi bir reaksiyona karşı tansiyon hastalarının, sarımsağın ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair mutlaka bir uzmana danışmalı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇOK FAYDALI

Süt ve süt ürünleri besinler, protein ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Sağlıklı kemiklerin baş yapıtı olan bu besinler aynı zamanda kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak, yüksek tansiyonu düşürebilir.

ISPANAK VE LAHANA TÜKETİN

Ispanak ve lahana , A, B-karoten C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle de yüksek tansiyona sahipseniz bu besinleri düzenli olarak tüketmelisiniz.

Ispanak ve lahananın içerisinde bulunan magnezyum; nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

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AVOKADO YEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Avokado, yüksek oranda A, C, E vitaminlerine sahip bir besindir. Bu mucizevi besin, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda kalbe bol miktarda vitamin taşıyabilir.

DÜZENLİ OLARAK BALIK YEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Yüksek tansiyonu en iyi dengeleyen gıdalardan biri olan balık, sağlığa oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.

Özellikle de somon ve uskumru gibi balıkları haftada 2 kere tüketmeniz, kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

TANSİYON HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yüksek tansiyon hastaları, doymuş yağ veya trans yağ içeren gıdalardan kesinlikle uzak durmalı. Bu gıdalar, kolesterolünüzü yükseltebilecek faktörler arasındadır.

Bir diğer önemli nokta ise tuz bakımından zengin yiyecekler. Tuzlu yiyecekler kan basıncını yükseltebilir. Tuz alımınız ne kadar yüksek olursa, tansiyonunuzda o kadar yükselebilir.