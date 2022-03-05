İbn-i Sina baş ağrısı için reçetesi: Çiçek diye düşünmeyin kokusu bile iyileştiriyor

16 yaşında sağlık çalışmalarına başlayan ilim adamından baş ağrısı için öneriler...

İbn-i Sina baş ağrısının hafiflemesi için pis kanın vücutta atılması gerektiğini belirtmiş ve başı ağrıyan kişilerin yumurta, safran, sirke ya da hindiba tüketmeleri gerektiğini belirtmiş. Ayrıca baş ağrısı sorunu yaşayanların, yürüyüş yapmasını tavsiye etmiştir.

Baş ağrısına hacamat

Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat (vücuttaki pis kanın atılması) yaptırmaktır. Alınması gereken gıda yumurta sarısı, hindiba ve sirkedir.''

İbn-i Sina baş ağrısı için papatya ve menekşe öneriyor. İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısının şifasını belirtiyor. Menekşenin kokusu bile baş ağrısına iyi geliyor.

İbn-i Sina'nın baş ağrısı için önerdiği iki çiçeğin faydaları neler

Menekşe yağı baş ağrısını giderir mi?

Özellikle saç ve cilde sağladığı fayda sağlamasıyla sıklıkla kullanılan menekşe yağı, yoğun ve güzel bir kokuya sahiptir. Pek çok sağlık durumunda kullanılan menekşe yağının bilinen en önemli özellik ve faydaları arasında ‘egzamanın neden olduğu tahribatı gidermesi, erkenden oluşan kırışıklık çizgilerini gidermesi, cildin yumuşaması, mikrop öldürücü özelliğini bulunması, saç köklerini beslemesi, cildi koruyucu bariyer görevi görmesi’ yer almaktadır.

Menekşe yağı baş ağrısını giderir mi?

Özellikle migren ağrılarının giderilmesinde menekşe yağı kullanımı faydalıdır. Birkaç damla bu yağdan alınmalı ve baş bölgesine masaj hareketleri ile uygulanmalı ve cildi iyi bir şekilde yedirilmelidir.

Menekşenin faydaları

Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir

Mide iltihabına iyi gelir

Böbrek ağrılarını tedavi eder ve safraya iyi gelir

Öksürüğe iyi gelir

Papatya çayı, içerisindeki etken maddeler sayesinde kasları gevşetir, sinirleri yatıştırır, hazma yardımcı olur. Bununla birlikte, papatya çayını baş ağrınız arttığında değil, başınızın ağrımaya başladığını hissettiğiniz anda için. Ve tabii, hiçbir bitki çayını günde 2 bardaktan fazla tüketmemelisiniz.

Papatyanın faydaları

Açıcı, yumuşatıcı, gevşetici etkileri vardır

Kasları gevşetir, yorgunluğa iyi gelir

Bağ ağrısına iyi gelir

Ağız aftlarına iyi gelir

Göz iltihapları, kaşıntıları ve ağrısına iyi gelir

Solunumu kolaylaştırır

Sarılığı giderir

İbni Sina kimdir?

Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı.