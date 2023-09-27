İbn-i Sina, Adını altın harflerle tarihe yazdı: 7 yaş daha genç olmak için destek verici, garanti örnek karışım! Gül suyu

Tıp tarihindeki en büyük isimlerden biri olan İbn-i Sina, sadece tıp alanında değil, güzellik ve cilt bakımı konusunda da önerileriyle hala büyük bir etki yaratıyor. Onun yüzyıl önceki cilt bakım tavsiyeleri, günümüzdeki kozmetik ürünleri yerine doğal ve etkili bir alternatif sunuyor. İşte İbn-i Sina'dan gençleştiren reçete....

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina'nın, hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunuyor..

Bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı tavsiyeleriyle gündeme gelen bilim insanı ve tabip, cilt bakımı ve güzellik üzerine tüyolar vermeyi de ihmal etmedi. İşte İbn-i Sina'nın güzellik reçetesi....

GÜL SUYU

Neredeyse tüm cilt tipleri için uygun olan gül suyu, içeriği bakımından derinlemesine bir cilt temizliği için önerilenlerin başında geliyor.

Temizliğin yanı sıra cildi nemlendirmek için de kullanılabiliyor. Geçmişte gül suyunun kırışıklıkları azaltmak için de kullanıldığı biliniyor..

OĞUL OTU

Birçok cilt problemine iyi gelen oğul otu, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yaşlanma karşıtı özellikleriyle bilinen bu bitki, eski zamanlarda da kırışıklıkları önlemek amacıyla kullanılıyordu.

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Oğul otunun aynı zamanda sivilce, güneş yanığı ve bazı lekelere iyi geldiği de belirtiliyor.

Oğul otunun hazırlanışı:

*1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı oğul otu koyup kaynatın.

*Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra suyunu süzün ve buzdolabında bekletin.

*Bu suyu istediğiniz zaman pamuk yardımıyla cildinize sürün. Düzenli kullanmaya özen gösterin.

ÇAY AĞACI YAĞI

Cilt sağlığına birçok faydası bulunan çay ağacı yağı, bakterileri yok etme özelliğine sahiptir. Ciltteki iltihaplanmaların kurumasını sağlayan bu doğal yağ, oluşan şişlik ve kızarıklıkları da gidermeye yardımcı olur.

Bunun yanı sıra antibakteriyel özelliğiyle cilt dokusunu korur.

İbn-i Sina da çay ağacı yağının ve içeriğinde çay ağacı bulunan ürünlerin şifalı olabileceğini belirtmiştir.

NOT: Yukarıda yer alan ürünlere karşı alerjiniz olabilir. Önce cildinize az miktarda uygulayıp etkilerini gözlemleyebilirsiniz.

Alerjik reaksiyon gibi herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için uzman bir dermatoloğa da danışabilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK KESE YAPIN!

Kese kullanımı, ciltte peeling etkisi yaratarak ölü derileri atmanıza ve bu sayede cildinizin daha parlak bir görünüme kavuşmasına olanak sağlar. Kesenin düzenli kullanımda cildin renk eşitsizliğini ortadan kaldırdığı da bilinmektedir.

KESE YAPMANIN YARARLARI

- Vücudunuza kese yapmak, kendinizi huzurlu ve ferah hissetmenizi sağlar, stresi azaltmaya yardımcı olur.

- Cilt altı kan dolaşımını hızlandırır ve hücrelerin çoğalıp, yenilenmesine yardımcı olur.

- Cildinizi ölü deriden arındırır, bu nedenle batık oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

- Cildinizdeki gözenekleri açar ve cildiniz her zaman taze ve diri görünür.

- Bağışıklık sistemine katkı sağlar.

- Selülitleri gidermede yardımcı olur.

HAFTADA 1 DEFA KİL MASKESİ

Kil maskesinin cilt için bazı faydalara sahip olduğunu belirtmek mümkün olacaktır. Bu faydalardan bazıları;

- Gözenekleri daha sıkı hale getirir.

- Aknelerin varlığını en aza indirir ve oluşumlarını önler.

- Lekelerin renginin açılmasına yardımcı olur.

- Cilt rengini normal hale getirir.

- Ölü deriyi arındırarak, daha parlak bir cilde sahip olmaya destek olur.

- Ciltteki yağı dengeler.