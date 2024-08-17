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Kadın - Aile İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış! Bu üç besinden tüketen 100 yaşına kadar yaşar! Öyle bir şey ki...
Kadın - Aile

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış! Bu üç besinden tüketen 100 yaşına kadar yaşar! Öyle bir şey ki...

Yeniakit Publisher
2024-08-17 00:17:00 - 2024-08-17 10:05:27
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış! Bu üç besinden tüketen 100 yaşına kadar yaşar! Öyle bir şey ki...

İbn-i Sina önemli bir tıp doktorumuz. İbn-i Sina'ya göre sağlıklı besinler ömrü uzatmaya yardımcı oluyor. İbn-i Sina yüzyıllar önce açıkladı... İşte İbn-i Sina'ya göre ömrü uzatan 3 besin...

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.
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BAKLA

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

BAKLA TÜKETMENİZ İÇİN 10 GEÇERLİ NEDEN

Bakla, zengin bitkisel protein ve karbonhidrat içerir. A, B, C ve B2 vitaminleri içermesinin yanı sıra idrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur. Baklanın faydalarını sıralayacak olursak;

Cilt sağlığını korumaya yardımcıdır.
Doğal depamin kaynağıdır.
Bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar.
Böbrek fonksiyonlarını düzenler.
Göğüs hastalıkları ve öksürüğe iyi gelir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kötü kolestrolü düşürmeye yardımcıdır.
Kırmızı et tüketmesi tavsiye edilmeyen kişiler tarafından protein açısından zengin olması bakımından bu açığın kapatılmasında etkili bir besin öğesidir.

BAKLANIN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ

Baklanın faydaları olduğu gibi zararları da görülebilir. Bu nedenle bazı detayları gözden kaçırmamak gerekli: Baklayı haftada 3 ya da daha çok tüketirseniz, hazımsızlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle az porsiyonlar şeklinde 2 defa tüketebilirsiniz.
Bayat bakla tüketimi, karaciğer sağlığını etkileyecektir. Uzmanlar her tüketimde taze olarak haşlamanızı öneriyor Bakla şeker hastaları için riskli bir besin olabilir.
Doktorunuza danışarak ölçünüzü belirleyebilirsiniz.
Kimi durumlarda favizm rahatsızlığına neden olan bakla, kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bakla zehirlenmesi olarak bilinen bu hastalık genellikle baklayı ilk defa tüketen kişilerde yaşanabilir.

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Yorumlar

Filozof

İbn-i Sina bunu yazdığında GMO yoktu. Şimdi has meyva veya sebze yok ki. Hepsi de ya zararlı gübreyle yetiştirilmiş ya da genetik değişimlere maruz bırakılmış. Her yediğin biraz daha fazla kanser yapıyor. Domatesten bile hayır kalmadı. Yalan mı?
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