IBM, bakın şimdi o iki platformun sahibi olacak: 2.13 milyar Euro'luk, satın alıyor! Dünya devi olmak için devrede

IBM, Software AG'den StreamSets ve webMethods'ı 2.13 milyar euroya satın almaya hazırlanıyor. Bu noktada Almanya merkezli Software AG'nin çoğunluk hissesinin Silver Lake'e ait olduğunu da söyleyelim. Tamamen nakit olarak gerçekleşecek anlaşma kapsamında StreamSets ve WebMethods'ın sahipliği tamamen IBM'e geçecek.

Software AG, StreamSets'i geçen yıl, WebMethods'ı ise 2007 yılında 500 milyon dolar karşılığında satın almıştı. IBM ve Software AG arasında ise bu satın almanın ötesinde 20 yılı aşan bir iş ilişkisi mevcut.

StreamSets ve webMethods'ın faaliyet alanı

Bulut tabanlı bir DataOps ve veri alım platformu olan StreamSets, kurumların geniş bir veri kaynağı ve veri türü yelpazesinde tutarlı erişim ve veri sunumu elde etmelerini sağlıyor. Gerçek zamanlı ve toplu verilerin alınmasını kolaylaştıran StreamSets ayrıca akıllı veri işlem hatlarının tasarlanmasını sağlıyor.

Bir entegrasyon ve API yönetim platformu olan webMethods, hem şirket içinde hem de bulutta konuşlandırılan bir entegrasyon platformu sunuyor. B2B entegrasyonu ve yönetilen dosya aktarımı ile öne çıkan webMethods, API'leri yönetmek, izlemek ve bunlardan para kazanmak için modern bir API ağ geçidi sağlıyor.

webrazzi'ye göre: IBM'in bu yeni satın alma hamlesi, hibrit bulut anlayışının kurum içinde daha derin bir şekilde de benimseneceğinin bir göstergesi. Satın almayla birlikte StreamSets ve webMethods, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösteren IBM'in küresel ölçeğinden de faydalanabilecek. Satın alma sürecinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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