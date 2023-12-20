  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hafızalarımızdan silinmeyecek bir soykırım: ’Kanlı Noel’i unutmadık

Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış: ABD Türkiye yüzünden F-35'lerimizi rehin aldı, bize vermiyor

Bu karar her şeyi değiştirir! Yüzde 25 kira artış sınırlaması hakkında mahkemeden şok karar!

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Tekirdağ semalarında! Tamı tamına 24 saattir Bayraktar TB3'ü takipteler, hala havada

Çelik yelekle adliyeye getirildi: O cani yakalandı

Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı

Türkiye’yi sallayan haber az önce geldi! AK Parti’nin İstanbul adayı…

Havadan havaya elektrik şarj eden insansız hava aracının patentini aldılar! İşte o akılalmaz teknoloji

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ona: "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.
Dünya IBM, bakın şimdi o iki platformun sahibi olacak: 2.13 milyar Euro'luk, satın alıyor! Dünya devi olmak için devrede
Dünya

IBM, bakın şimdi o iki platformun sahibi olacak: 2.13 milyar Euro'luk, satın alıyor! Dünya devi olmak için devrede

Yeniakit Publisher
2023-12-20 18:47:00 - 2023-12-20 19:06:01
IBM, bakın şimdi o iki platformun sahibi olacak: 2.13 milyar Euro'luk, satın alıyor! Dünya devi olmak için devrede

Dünyaca ünlü şirket duyurdu: Tamamen nakit olarak gerçekleşecek anlaşma kapsamında StreamSets ve WebMethods'ın sahipliği tamamen IBM'e geçecek. Büyük pay sahibi olacak...

IBM, Software AG'den StreamSets ve webMethods'ı 2.13 milyar euroya satın almaya hazırlanıyor. Bu noktada Almanya merkezli Software AG'nin çoğunluk hissesinin Silver Lake'e ait olduğunu da söyleyelim. Tamamen nakit olarak gerçekleşecek anlaşma kapsamında StreamSets ve WebMethods'ın sahipliği tamamen IBM'e geçecek.

Software AG, StreamSets'i geçen yıl, WebMethods'ı ise 2007 yılında 500 milyon dolar karşılığında satın almıştı. IBM ve Software AG arasında ise bu satın almanın ötesinde 20 yılı aşan bir iş ilişkisi mevcut.

StreamSets ve webMethods'ın faaliyet alanı

Bulut tabanlı bir DataOps ve veri alım platformu olan StreamSets, kurumların geniş bir veri kaynağı ve veri türü yelpazesinde tutarlı erişim ve veri sunumu elde etmelerini sağlıyor. Gerçek zamanlı ve toplu verilerin alınmasını kolaylaştıran StreamSets ayrıca akıllı veri işlem hatlarının tasarlanmasını sağlıyor.

Bir entegrasyon ve API yönetim platformu olan webMethods, hem şirket içinde hem de bulutta konuşlandırılan bir entegrasyon platformu sunuyor. B2B entegrasyonu ve yönetilen dosya aktarımı ile öne çıkan webMethods, API'leri yönetmek, izlemek ve bunlardan para kazanmak için modern bir API ağ geçidi sağlıyor.

webrazzi'ye göre: IBM'in bu yeni satın alma hamlesi, hibrit bulut anlayışının kurum içinde daha derin bir şekilde de benimseneceğinin bir göstergesi. Satın almayla birlikte StreamSets ve webMethods, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösteren IBM'in küresel ölçeğinden de faydalanabilecek. Satın alma sürecinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altının kilogram fiyatı! Altın fiyatları tahminleri aşmış durumda: Dolar, euro, gram altını, çeyrek altın kaç lira?
Altının kilogram fiyatı! Altın fiyatları tahminleri aşmış durumda: Dolar, euro, gram altını, çeyrek altın kaç lira?

Ekonomi

Altının kilogram fiyatı! Altın fiyatları tahminleri aşmış durumda: Dolar, euro, gram altını, çeyrek altın kaç lira?

Yapay zeka yok artık dedirtiyor! Öyle bir iddiası var ki...
Yapay zeka yok artık dedirtiyor! Öyle bir iddiası var ki...

Teknoloji

Yapay zeka yok artık dedirtiyor! Öyle bir iddiası var ki...

Brent petrol LPG, motorin, benzin! Akaryakıtta tabela!
Brent petrol LPG, motorin, benzin! Akaryakıtta tabela!

Ekonomi

Brent petrol LPG, motorin, benzin! Akaryakıtta tabela!

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı!
Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı!

Ekonomi

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23