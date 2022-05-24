İblisin çocukları ateşle oynamaya devam ediyor

YENİ AKİT ANKARA

Terör örgütü PKK’nın ormanları yakan ve çeşitli iş makinelerine saldırarak ateşe veren uzantısı, Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını veren iblisler bu kez araç mobilya mağazası ve depo yaktıklarını duyurdu.

Turizm sezonunda Türkiye’nin cennet koylarındaki ormanlık arazileri yakarak çevre terörü yaratan, turizmi baltalamak için turistlere ve bölge halkına korkulu anlar yaşatan terör örgütü PKK, bahar aylarının gelmesiyle gözlerin çiftçilerin traktörlerine dikmeye başladı. Baharın başlamasıyla tarlasını sürecek, vatandaşların araçlarına, depolarına saldırmaya devam etti. PKK’nın uzantısı iblisler geçtiğimiz günlerde bir dizi saldırı girişiminde bulundular. Örgütün medya organlarından yapılan haberlerde, “23 Mayıs: İstanbul’un Sarıyer ilçesinde AKP’li şahsa ait 37 AJ 019 plakalı otomobil ateşe verildi. 22 Mayıs: Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kürt düşmanı şahsa ait bir tır ateşe verildi. 22 Mayıs: Adana’nın Seyhan ilçesinde MHP’li şahsa ait 01 HC 620 plakalı otomobil ateşe verildi. 20 Mayıs: Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde faşistlere ait Bahçe Mobilyaları mağazası ateşe verildi. 19 Mayıs: Bursa’nın Nilüfer ilçesinde AKP’li şahsa ait bir otomobil ateşe verildi. 17 Mayıs: Bursa Osmangazi’de hurda malzemelerinin toplandığı depo ateşe verildi.” şeklinde alçak ifadeler kullanıldı.