  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haksızlığı uğradığında bakın ne demiş! Sen de 'Maganda' mısın nesin Bülent Arınç?

Fatih Erbakan'dan LGBTİ sapkınlığına sert tepki: Ahlaksızlıktır!

İran'da bu kez uçak düştü! Sabotaj iddiası gündeme bomba gibi düştü

Bahçeli'den kira ve konut fiyatları açıklaması

Mister Fehmi Koru'nun ayarları bozuldu! Bize ne be adam futboldan hem de İngiliz liginden

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'den onu almaya geliyor! Ziyaret sebebi belli oldu

Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

Milyarderlerden şaşırtan eylem! Ekonomik kriz sonrası harekete geçtiler

Edirne'den çok kötü haber geldi! Ayçiçek yağına her an zam gelebilir... Sebebi şok etti

Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya veto koydu ses HDP'den geldi
Aktüel İblisin çocukları ateşle oynamaya devam ediyor
Aktüel

İblisin çocukları ateşle oynamaya devam ediyor

Yaz aylarında ormanlarımızı yakarak turizmi baltalamaya çalışan terör örgütü PKK’nın iblis çocukları şimdide araç, mobilya mağazası ve depoya saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:54:00 -
İblisin çocukları ateşle oynamaya devam ediyor

YENİ AKİT  ANKARA

Terör örgütü PKK’nın ormanları yakan ve çeşitli iş makinelerine saldırarak ateşe veren uzantısı, Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını veren iblisler bu kez araç mobilya mağazası ve depo yaktıklarını duyurdu.

Turizm sezonunda Türkiye’nin cennet koylarındaki ormanlık arazileri yakarak çevre terörü yaratan, turizmi baltalamak için turistlere ve bölge halkına korkulu anlar yaşatan terör örgütü PKK, bahar aylarının gelmesiyle gözlerin çiftçilerin traktörlerine dikmeye başladı. Baharın başlamasıyla tarlasını sürecek, vatandaşların araçlarına, depolarına saldırmaya devam etti. PKK’nın uzantısı iblisler geçtiğimiz günlerde bir dizi saldırı girişiminde bulundular. Örgütün medya organlarından yapılan haberlerde, “23 Mayıs: İstanbul’un Sarıyer ilçesinde AKP’li şahsa ait 37 AJ 019 plakalı otomobil ateşe verildi. 22 Mayıs: Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kürt düşmanı şahsa ait bir tır ateşe verildi. 22 Mayıs: Adana’nın Seyhan ilçesinde MHP’li şahsa ait 01 HC 620 plakalı otomobil ateşe verildi. 20 Mayıs: Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde faşistlere ait Bahçe Mobilyaları mağazası ateşe verildi. 19 Mayıs: Bursa’nın Nilüfer ilçesinde AKP’li şahsa ait bir otomobil ateşe verildi. 17 Mayıs: Bursa Osmangazi’de hurda malzemelerinin toplandığı depo ateşe verildi.” şeklinde alçak ifadeler kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay