İbiza Tatlısı Tarifi

Görünüşüyle görsel bir şölen sunan bu enfes tatlı tadıyla sizi mest edecek.

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 paket burçak bisküvi

1 çay bardağı damla çikolata

3 tepeleme yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı süt (üzeri için)

1 paket kremşanti (üzeri için)

Çeşitli meyveler

Yapılışı

Fırın tepsimizi katı yağla yağlamayı unutmayalım. Bisküvileri rondodan geçirip tepsiye eşit şekilde bastırarak yayılım. Bir tencerede kalan malzemeleri çikolata hariç karıştırarak pişirelim. Göz göz olunca 1 çay bardağı çikolata ve vanilyayı ekleyin. Çikolatalar eriyince altını kapatalım. Sıcakken muhallebinin üzerini streç filimle kapatıp en az 5 saat bekletelim. Kremşantiyi bir çay bardağı sütle çırpıp buzdolabında dondurduktan sonra muhallebinin üzerine yayalım. İstediğiniz şekilde kesip üzerini meyvelerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.