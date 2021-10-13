İbiza Tatlısı Tarifi
Görünüşüyle görsel bir şölen sunan bu enfes tatlı tadıyla sizi mest edecek.
Görünüşüyle görsel bir şölen sunan bu enfes tatlı tadıyla sizi mest edecek.
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- 2 paket burçak bisküvi
- 1 çay bardağı damla çikolata
- 3 tepeleme yemek kaşığı kakao
- 1 çay bardağı süt (üzeri için)
- 1 paket kremşanti (üzeri için)
- Çeşitli meyveler
Yapılışı
Fırın tepsimizi katı yağla yağlamayı unutmayalım. Bisküvileri rondodan geçirip tepsiye eşit şekilde bastırarak yayılım. Bir tencerede kalan malzemeleri çikolata hariç karıştırarak pişirelim. Göz göz olunca 1 çay bardağı çikolata ve vanilyayı ekleyin. Çikolatalar eriyince altını kapatalım. Sıcakken muhallebinin üzerini streç filimle kapatıp en az 5 saat bekletelim. Kremşantiyi bir çay bardağı sütle çırpıp buzdolabında dondurduktan sonra muhallebinin üzerine yayalım. İstediğiniz şekilde kesip üzerini meyvelerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.