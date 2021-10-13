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Kadın - Aile İbiza Tatlısı Tarifi
Kadın - Aile

İbiza Tatlısı Tarifi

Görünüşüyle görsel bir şölen sunan bu enfes tatlı tadıyla sizi mest edecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 22:06:00 -
İbiza Tatlısı Tarifi

Görünüşüyle görsel bir şölen sunan bu enfes tatlı tadıyla sizi mest edecek.

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 paket burçak bisküvi
  • 1 çay bardağı damla çikolata
  • 3 tepeleme yemek kaşığı kakao
  • 1 çay bardağı süt (üzeri için)
  • 1 paket kremşanti (üzeri için)
  • Çeşitli meyveler

Yapılışı

Fırın tepsimizi katı yağla yağlamayı unutmayalım. Bisküvileri rondodan geçirip tepsiye eşit şekilde bastırarak yayılım. Bir tencerede kalan malzemeleri çikolata hariç karıştırarak pişirelim. Göz göz olunca 1 çay bardağı çikolata ve vanilyayı ekleyin. Çikolatalar eriyince altını kapatalım. Sıcakken muhallebinin üzerini streç filimle kapatıp en az 5 saat bekletelim. Kremşantiyi bir çay bardağı sütle çırpıp buzdolabında dondurduktan sonra muhallebinin üzerine yayalım. İstediğiniz şekilde kesip üzerini meyvelerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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