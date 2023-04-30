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Siyaset İBB’yi şampanya ile kutlayanlar, şimdi 14 Mayıs’ı bekliyorlar!
Siyaset

İBB’yi şampanya ile kutlayanlar, şimdi 14 Mayıs’ı bekliyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-04-30 10:08:00 -
İBB’yi şampanya ile kutlayanlar, şimdi 14 Mayıs’ı bekliyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İBB’yi şampanya ile kutlayanlar, şimdi 14 Mayıs’ı bekliyorlar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra cami önünde şampanya patlatan CHP'lileri hatırlatarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın haklı olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tam isabet bir tespit ile, “Seçim akşamı ya şampanya patlatıp kutlayanlar, ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak” demiş..

Gerçekten de..

Alkole gelen her fiyat artışında ter tepinen, “Vergi yüksek olduğu için, şarabın/rakının/biranın fiyatlarının arttığını, artık içemez hale düştükleri”ni ileri sürenler yok mu bu ülkede?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü’de, Cumhuriyet’te, Birgün’de, bu haberleri okumuyor muyuz?

Sanki zorunlu bir içecek imiş gibi, “Artık rakı da mı içemeyeceğiz” diyenler Millet İttifakı’nın ölümüne destekçileri değiller mi?

Sanki alkol yasaklanmak isteniyormuş gibi, her şeye gelen zam oranında alkole de zam geldiğinde, sadece rakıya zam gelmiş gibi imada bulunarak, “Şeriata doğru adım adım” diyenler, tam da muhalefetin tabanındakiler değil mi?

Biliyorum, Saadet Partili kardeşlerimiz, Gelecek Partili, Deva Partili kardeşlerimiz, itiraz edecekler..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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