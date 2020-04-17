İBB'ye ulaşamayan vatandaşın imdadına Ağrı Belediyesi yetişti

yeniakit.com.tr Komşuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında olan Sinan Ergün isimli bir vatandaş, binalarının dezenfekte edilmesi için CHP'li Küçükçekmece Belediyesi ve CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ulaşmaya çalıştı. Belediyelere ulaşamayan Ergün, Twitter'dan paylaşım yaparak "Ne yapalım, Ağrı Belediyesini mi arayalım?" ifadelerini kullandı.

AK Partili başkanlar kayıtsız kalmadı: Başka çare yok 2024’e kadar böyle idare edeceğiz

Vatandaşın çağrısı üzerine AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya, Twitter'dan "Başkanım lütfen ekipleriniz arkadaşla iletişime geçebilir mi? Başka çare yok 2024’de kadar böyle idare edeceğiz..." mesajını iletti.

Bunun üzerine vatandaştan adres bilgisini isteyen Tevfik Göksu, Savcı Sayan'a, "Başkanım uzaklarda olsak da gönüller bir olunca hizmetlerimiz daim olur. Mesele sağlık olduğu için ekiplerimizi yönlendirdim, geçiyorlar. #BirlikteBaşaracağız" cevabını verdi.

CHP'li belediyeye tepki: Tweet gündeme gelince dönüyorsunuz, yazıklar olsun

Daha sonra vatandaşa dönüş yapan CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, "Merhabalar talebinizle ilgili lütfen bizimle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Bizler Küçükçekmeceli komşularımızın tam yanındayız. Sizlerle birlikte bu süreci aşacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeye tepki gösteren vatandaş ise, "Sağlık gibi en hayati konu için ekiplerinizi aradığımda, 'İlaçlama yapabilmemiz için koronadan ölü olması lazım' diyen bir ekibiniz var. Bunların ses kayıtları sizde mevcuttur. Sabahtan beri aramamıza rağmen tweet gündeme gelince dönüyorsunuz, yazıklar olsun!!!" diyerek tepki gösterdi.

"İstanbul'un tekrardan hizmet dolu günlere kavuşmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum"

İstanbul'da yapılması gereken hizmeti Ağrı üzerinden almaya çalışan vatandaş Sinan Ergün, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Tevfik Göksu Başkanım, danışmanınız ile iletişime geçtik. Adres ve iletişim bilgilerimi aldılar en kısa sürede geleceklerini söylediler. Allah sizden ve ekibinizden razı olsun. İstanbul'un tekrardan hizmet dolu günlere kavuşmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum..." diye yazdı.

AK Partili Esenler Belediyesi, vatandaşın binasını dezenfekte etti

Öte yandan, AK Partili Esenler Belediyesi, dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Başkan Göksu, yaptığı açıklamada, "İlçemiz dışından bizden destek talebinde bulunan Sinan Ergün kardeşimizin apartmanına giden ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi. Savcı Sayan Başkanım #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Vatandaştan teşekkür paylaşımı

Dezenfekte işleminin ardından Sinan Ergün isimli sosyal medya kullanıcısı, "Sesimizi 1500 KM öteden Ağrı Belediye Başkanımız Sevgili Savcı Sayan başkanımız duydu. 15 KM ötede Ekrem İmamoğlu ve Kemal Çebi duymadı! Seçimi kazanmak değil yönetebilmek asıl mesele! Dayan İstanbullu hemşehrim eski hizmet dolu günlerine tekrar döneceksin!" dedi.

Ergün, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Mehmet Tevfik Göksu Başkanım, gecenin bu vaktinde danışmanınızı ve belediye personelinizi sağlık gibi hayati bir konuda yardımımıza gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tweetimize sessiz kalmayan Ağrı Belediye Başkanımız Savcı Sayan'a da ayrıca teşekkür ederim #BirlikteBaşaracağız"