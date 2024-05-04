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Gündem İBB'ye operasyon! Minik Edanur'un ölümüne sebep olmuşlardı
Gündem

İBB'ye operasyon! Minik Edanur'un ölümüne sebep olmuşlardı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:26:00 -
İBB'ye operasyon! Minik Edanur'un ölümüne sebep olmuşlardı

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB çalışan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB çalışan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzeleri ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
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Yorumlar

İlhan

Bu başlık hiç olmamış.IBB ye operasyon.sanki kasti yapılan birsey var gibi. Çocuk ölmüş sorumlular hesap verecek. Bu kadar.
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