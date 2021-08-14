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Gündem İBB'ye bağlı zabıta memuru kadına uçan tekme attı!
Gündem

İBB'ye bağlı zabıta memuru kadına uçan tekme attı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye doldurduğu sempatizanlar eşkıyalığa başladı. Seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyen İBB'ye bağlı zabıta memuru, bir kadına doğru koştu, zıplayarak tekme attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 11:53:00 -

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim’deki Gezi Parkı’nda, 17 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara ait tezgahları kaldırmak isteyince ortalık karıştı.

Seyyar satıcılar taş, sopa ve bıçaklarla ekiplere mukavemet gösterince olay yerine polis ekipleri takviye edildi.

Çıkan kavgada bir İBB zabıtası bir şahsı tartaklarken, başka bir zabıta bir kadına uçan tekme attı.

Kadın, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Başka bir kadın ise olaya çığlık atarak tepki verdi.

Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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