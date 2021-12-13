İBB’ye alınan teröristler için harekete geçilsin

HAKKI BİLİR İSTANBUL

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör iltisaklı 557 kişiyi işe alması kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 12 bin İBB çalışanını tek kalem işsiz bırakan Ekrem İmamoğlu’nun yerlerine aldığı isimlerden 557’sinin terör örgütleriyle organik bağının olması tepki çekiyor. Yerel seçimler öncesinde yapılan kirli iş birliğinin diyeti niteliğindeki işe alımlar, İBB’nin kimler tarafından yönetildiğini de gözler önüne seriyor. STK temsilcileri ve hukukçular, İBB’deki skandal kadrolaşmaya devletin dur demesi gerektiğine işaret ediyor.

Seçim diyeti ödemişler

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “İBB Başkanı İmamoğlu, milleti canından aziz bilmiş insanları işten atarken, bu vatanın çocuğu olmayan ve topraklarımıza göz diken bir kısım isimleri İBB’ye doldurmuş. Adeta stok yapmış. Aziz milletimiz bu yaşanan hadiseleri iyi tahlil etmeli, ülkemizi bölmek için her yolu deneyen bu zihniyete, ne genel ne de yerel seçimlerde bir daha asla fırsat vermemelidir” dedi. CHP’li belediyelerin savrulma yaşadığını kaydeden Şahin, “Bu zihniyetten bu vatana fayda gelmez. Bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak, ülkülerimizin hayatta ve ayakta kalmasını istiyorsak sayın Erdoğan’a sahip çıkmaktan başka çaremiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Savcılar harekete geçmeli

Hukukçu Yakup Alar, “CHP’li İBB’ye alınan isimlerin 557’sinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunun ortaya çıkması seçimlerdeki diyet borcunun ödendiğini gösterir. Bu işe alımlar hukuken de problemidir. TCK 220/7 kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçmelidir” şeklinde konuştu. İBB’de binlerce kişinin işten çıkartıldığını hatırlatan Alar, “Seçim öncesinde hiç bir işçi çıkartılmayacağına dair namus sözü verenlerin 15 bin işçiyi işten çıkarması zaten ayrı bir zulümken, yerlerine alınan bir kısmının sicili maşeri vicdanı yaralamaktadır. Kamunun kaynakları kriminalize olmuş kişilere asla aktarılamaz.