İBB’nin yapmadığı yol, yapmadığı metro, yapmadığı üst geçit ve ..!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Erzincan’da maden kazası, 9 insanımız toprak altında ve kurtarma çalışmaları sürüyor..

Maden şirketinden 4 kişi gözaltında..

Kazada gerekli tedbir almadığı için sorumlu olanlar, hesabı tabii ki vermeli..

Siyasi iktidar, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, müfettiş görevlendirerek, savcılık vasıtası ile şirket sorumlularını gözaltına aldırırken..

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İstanbul Başakşehir’de bir trafik kazası..

İbn Haldun Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nde hazırlık okuyan hafız bir kızımız, bir ihmalin sonucu, daha açık söyleyelim, öğrencilerin defalarca talep etmiş olmasına rağmen yapılmayan üst geçidin mağduru oluyor ve trafik kazasında vefat ediyor..

Erzincan’daki canların hesabını şirket yöneticilerinden soralım..

Toprağın niçin orada, o büyüklükte depolandığını, müfettişler sorgulasın, savcılık sorgulasın..

Peki, İstanbul’daki trafik kazasında, yapılmayan üst geçidin hesabını sormayalım mı?

“Her şey çok daha güzel olacak” diyerek koltuğa oturan, ama Çam Sakura Şehir Hastanesi’nin karayolunu da, metrosunu da yapmayan Ekrem İmamoğlu’ndan, bir üniversitenin önündeki caddeye yapılması gereken üst geçidin hesabını sormayalım mı?

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