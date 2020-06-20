İBB’nin yapamadığını Türk Polisi yapıyor

İstanbul’da başlayan sağanak yağmur nedeniyle trafik felç olurken, bazı ilçeler tıkanan mazgallar yollarda göl oluşmasına neden oldu. Tıkanan yolu açmak isteyen polis, Yağmura ve ıslanmaya aldırmadan tıkanan mazgalı açmaya çalıştı. O anlar böyle görüntülendi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü sayesinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'her şey güzel olacak' sloganına 'hiç güzel olmadı' hashtagi ile cevap verildi. Vatandaşlar Türk Polisi'nin bu gayretini ayakta alkışlarken İBB'nin bu duruma icraatsiz kalması rahatsızlık verdi.