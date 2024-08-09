  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı’ndan Instagram ve Roblox çıkışı: Önlemler alıyoruz!

Ankara’da facia yaşanmıştı! Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden hain talimat!

İstanbul'u büyük depremden koruyan sır ortaya çıktı! Bilim adamları bile şaştı kaldı

Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe

"Türkiye, İran, Mısır veya Suudi Arabistan gibi değil" diyerek İsrail'i uyardılar: Büyük zorluk çıkarabilirler

Hakan Fidan, o hazımsızları resmen çıldırttı! Siyonistlerden bile erken davranıp bu skandala imza attılar

Yunanistan'dan skandal karar! Alenen Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiler

Kontrol edin: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor!

Türk askerine müthiş özellik! Geleceğin orduları bu şekilde olacak...
Yerel İBB'nin sponsor yalanı ortaya çıktı! Tüm masraflar İstanbul halkına su parasıyla fatura edilecek!
Yerel

İBB'nin sponsor yalanı ortaya çıktı! Tüm masraflar İstanbul halkına su parasıyla fatura edilecek!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:58:00 -
İBB'nin sponsor yalanı ortaya çıktı! Tüm masraflar İstanbul halkına su parasıyla fatura edilecek!

İmamoğlu'nun Paris'te günlüğü 300 bin Avro’ya kiraladığı sarayın masraflarını sponsorların karşıladığı iddiası yalan çıktı. Işık, ses, yiyecek ve içecekler harici tüm masrafların HeyMo The Experience Design Company tarafından karşılandığı öğrenildi. Şirketin İBB'den ihale aldığı ve Paris'teki ödemeleri bu yolla karşıladığı belirtildi. Yani şirket tüm masrafları İBB'ye fatura edecek.

İmamoğlu'nun Paris'te günlüğü 300 bin Avro’ya kiraladığı sarayın masraflarını sponsorların karşıladığı iddiası yalan çıktı. Işık, ses, yiyecek ve içecekler harici tüm masrafların HeyMo The Experience Design Company tarafından karşılandığı öğrenildi. Şirketin İBB'den ihale aldığı ve Paris'teki ödemeleri bu yolla karşıladığı belirtildi. Yani şirket tüm masrafları İBB'ye fatura edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliği ile olimpiyatların devam ettiği Paris’te ünlü moda müzesi Palais Galliera’da “İstanbul Evi” açıldı.

ABD'deki Türk Evi'ne etmedik laf bırakmayan CHP'li İBB'nin Paris’te günlüğü 300 bin Avro’ya sarayı kiraladığına dair iddialar sosyal medyada bütük tepki çekti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaları yalanlayarak, İstanbul Evi'nin haftalık kirasının 249 bin Euro olduğunu belirtti ve tüm masrafların sponsorlar tarafından şartsız bağışı ile karşılandığını söyledi.

"MASRAFLARI SPONSORLAR KARŞILADI" İDDİASI YALAN ÇIKTI

Fakat edinilen bilgilere göre İmamoğlu'nun Paris'te günlüğü 300 bin Avro’ya kiraladığı sarayın masraflarını sponsorların karşıladığı iddiası yalan çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Işık, ses, yiyecek ve içecekler harici tüm masrafların HeyMo The Experience Design Company tarafından karşılandığı öğrenildi.

TÜM MASRAFLAR İBB'YE FATURA EDİLECEK

Şirketin İBB'den ihale aldığı ve Paris'teki ödemeleri bu yolla karşıladığı belirtildi. Yani şirket tüm masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne fatura edecek.

ENVER AYSEVER BİLE TEPKİLİ: KİM LAN BU SPONSORLAR AÇIKLA!

CHP'ye yakın gazeteci Enver Aysever de Youtube hesabından "Ekrem'in bülbülü Murat Ongun açıklama yaptı. Kamuoyunu yanıltanın; ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim. Kim lan bu sponsorlar, açıkla. Sponsorlar İstanbul'u çok sevdikleri için mi bu parayı veriyorlar?" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23