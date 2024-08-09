İBB'nin sponsor yalanı ortaya çıktı! Tüm masraflar İstanbul halkına su parasıyla fatura edilecek!

İmamoğlu'nun Paris'te günlüğü 300 bin Avro’ya kiraladığı sarayın masraflarını sponsorların karşıladığı iddiası yalan çıktı. Işık, ses, yiyecek ve içecekler harici tüm masrafların HeyMo The Experience Design Company tarafından karşılandığı öğrenildi. Şirketin İBB'den ihale aldığı ve Paris'teki ödemeleri bu yolla karşıladığı belirtildi. Yani şirket tüm masrafları İBB'ye fatura edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliği ile olimpiyatların devam ettiği Paris’te ünlü moda müzesi Palais Galliera’da “İstanbul Evi” açıldı.

ABD'deki Türk Evi'ne etmedik laf bırakmayan CHP'li İBB'nin Paris’te günlüğü 300 bin Avro’ya sarayı kiraladığına dair iddialar sosyal medyada bütük tepki çekti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaları yalanlayarak, İstanbul Evi'nin haftalık kirasının 249 bin Euro olduğunu belirtti ve tüm masrafların sponsorlar tarafından şartsız bağışı ile karşılandığını söyledi.

"MASRAFLARI SPONSORLAR KARŞILADI" İDDİASI YALAN ÇIKTI

Fakat edinilen bilgilere göre İmamoğlu'nun Paris'te günlüğü 300 bin Avro’ya kiraladığı sarayın masraflarını sponsorların karşıladığı iddiası yalan çıktı.

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Işık, ses, yiyecek ve içecekler harici tüm masrafların HeyMo The Experience Design Company tarafından karşılandığı öğrenildi.

TÜM MASRAFLAR İBB'YE FATURA EDİLECEK

Şirketin İBB'den ihale aldığı ve Paris'teki ödemeleri bu yolla karşıladığı belirtildi. Yani şirket tüm masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne fatura edecek.

ENVER AYSEVER BİLE TEPKİLİ: KİM LAN BU SPONSORLAR AÇIKLA!

CHP'ye yakın gazeteci Enver Aysever de Youtube hesabından "Ekrem'in bülbülü Murat Ongun açıklama yaptı. Kamuoyunu yanıltanın; ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim. Kim lan bu sponsorlar, açıkla. Sponsorlar İstanbul'u çok sevdikleri için mi bu parayı veriyorlar?" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.