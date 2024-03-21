İBB’nin rekor ihalesi CHP'li yandaşa! 2 milyarlık ihaleye ‘deprem’ kılıfı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rekor ihalesine ‘Deprem’ kılıfı.. Salgın hastalıklar, doğal afet ve deprem zamanında yapılması gereken ihale yöntemiyle 2 milyar 100 milyonluk ihaleyi yandaşa verdiler. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin sermayesi ise sadece 100 bin lira...

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan KİPTAŞ, Eyüpsultan’da riskli alanda kalan 455 konut 12 adet ticaret alanına dönüştürülmesi için 2 Şubat 2024 tarihinde bir ihale düzenlendi. İhalenin yapılacağı tarihte herhangi deprem, doğal afet ve salgın hastalık olmamasına rağmen ihale Pazarlık usulü yapılarak rekabet koşulları ortadan kaldırıldı. İhalenin yaklaşık maliyeti 2 milyar 270 milyon lira olarak belirlendi. Üç firmanın davet edildiği ihaleyi İstcon İnşaat Yatırım Sanayi AŞ isimli firma kazandı. 13 Şubat 2024 tarihinde yapılan sözleşme bedeli 2 milyar 100 milyon lira oldu. İnşaatın bitirilme tarihi ise 30 Mart 2027 olarak belirlendi.

AYNI YÖNTEMLE BİR İHALE DAHA...

MedyaRadar’ın ele geçirdiği belgelere göre, İstcon İnşaat’ın bir önceki ihaleyi de aynı yöntemle aldığı ortaya çıktı. İBB iştiraklerinden İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, 22 Mart 2023 tarihinde ‘İstanbul 1. Kısım yollarda kullanılmak üzere asfalt temini, serimi’ ihalesi düzenledi. İhale yine 21 B’ye göre pazarlık usulü yapıldı. 264 milyon 769 bin lira olarak belirlenen yaklaşık maliyetli ihaleye beş firma davet edildi. İhale 248 milyon liralık teklifiyle İstcon İnşaat’a kaldı. İBB dışında kamudan bir tane ihale kazanamayan şirketin ilk ihalesi de 13 milyon 600 bin lira olmuş. Kış şartlarında asfalt küreme çalışması kapsamında düzenlenen ihale hizmet alımı şeklinde imza altına alınmış

SERMAYESİ 100 BİN LİRA

İTO (İstanbul Ticaret Odası) kayıtlarına göre İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sermayesi 100 bin lira olarak gözüküyor. Sermayesi 100 bin lira olan şirketin 2 milyar 100 milyon gibi yüksek bir ihale alması dikkatlerden kaçmadı. 29 Temmuz 2015 yılında İTO’ya kaydı bulunan şirketin yönetiminde ise Furkan Remzi Ceylan ve dursun Balcıoğlu bulunuyor. Şirketin internet sitesinde ‘Projelerimiz’ bölümünde yapılan ve devam eden işlerin tamamı İBB iştiraklerine verilen hizmetler olarak görülüyor. Metrolardaki mekanik bakım hizmetlerinin tamamı bu şirket tarafından karşılanıyor.

KAPATILAN ŞİRKETLE DE ÜÇ İHALE...

İstcon İnşaat’ın kapatılan eski şirketlerinden olan Dekovil Entegre isimli şirketin de İBB iştiraklerinden üç ihale kazandığı görülüyor. Dekovil Entegre Sistemleri isimli şirketi, İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte ihale atağına kalktığı görülüyor. 2019 yılına kadar kamudan bir tane bile ihale kazanmayan Dekovil Entegre, İmamoğlu’nun koltuğa oturmasıyla birlikte İstanbul Asfalt AŞ’den 2020 yılına kadar 125 milyon liralık üç ihale kazanmış.

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