İBB'nin peyzaj rezaletine vatandaşlardan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırdı. Yeşillik ve çiçeklerden oluşan ve şehrin simgesi haline gelen peyzajların yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlattı.

Doğa dostu bitkiler söküldü

İBB'nin yüksek maliyet gerekçesiyle söktüğü çiçekler sadece görüntüsü açısından değil doğa dostu olması açısından da önemliydi.Bitkiler trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı.

İBB'nin bu uygulaması gerek siyasi platformda gerekse İstanbullular arasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Haber7 sokağa inerek vatandaşlara mikrofon uzatırken İstanbulluların geneli görsel açıdan güzellik taşıyan dikey bahçelerin kaldırılmasına tepki gösterdi ve kararın politik olduğunu düşündüklerini belirtti.