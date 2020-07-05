İBB'nin paylaşımı tepki topladı
Beyoğlu'ndaki tarihi çeşme geçtiğimiz sene restore edilmişti. Ancak İBB'nin sosyal medya hesabından restorasyon çalışması yeni yapılmış gibi paylaşımda bulunması tepki çekti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen sene restore edilen tarihi çeşme yeni restore edilmiş gibi paylaşım yaptı.
haber7'nin haberine göre; tabela ve çöp yığını arasında kalan tarihi çeşme, geçtiğimiz sene AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Şenol Cengiz'in girişimleriyle eski haline kavuşmuştu.
İBB'nin bir yıl önce yapılan icraatı yeniymiş gibi göstermesi tepki çekti.