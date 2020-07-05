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Gündem

İBB'nin paylaşımı tepki topladı

Beyoğlu'ndaki tarihi çeşme geçtiğimiz sene restore edilmişti. Ancak İBB'nin sosyal medya hesabından restorasyon çalışması yeni yapılmış gibi paylaşımda bulunması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 20:02:00 -
İBB'nin paylaşımı tepki topladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen sene restore edilen tarihi çeşme yeni restore edilmiş gibi paylaşım yaptı.

haber7'nin haberine göre; tabela ve çöp yığını arasında kalan tarihi çeşme, geçtiğimiz sene AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Şenol Cengiz'in girişimleriyle eski haline kavuşmuştu.

İBB'nin bir yıl önce yapılan icraatı yeniymiş gibi göstermesi tepki çekti.

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Yorumlar

hizipsavar

t.c. en mal seçmeni hizipcilerde hemde hepsi süzme mal.
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fikret yıldız

ey imamoğlu sen milleti aptal kendini uyanık mı sanıyorsun bu millet senin yalanlarına karnı yok yemez yutmaz çop demek çamur demek pislikkoku demek chp li belediyelerin işi örnek mi haliç o gösterdiğin resimdeki çeşme daha önce restore edilmişti ama gel gör ki o yanındaki çöpler belediyenizin eseri çöpleri kaldırttı nız restore edildi diye millete yutturmaya çalışıyorsun güya iş yapmış ne işi bu millet yemez çırpındıkça batacaksın herşey çok çok kötü olacak
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