İBB'nin meydan projelerinde birinciler ödüllerini aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) organize ettiği Taksim, Bakırköy ve Kadıköy meydanları ile Salacak kıyı bandı için düzenlenen yarışmada tasarım projelerinin birincileri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İBB Saraçhane binasında düzenlenen programa jüri değerlendirmesi sonucu birinci seçilen proje sorumluları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve belediye bürokratları katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından plaket verilen ekip yöneticileri projelerini tanıttı.

İmamoğlu, törenin, İstanbul için çok kıymetli bir başlangıç olduğuna ifade ederek şeffaf, katılımcı ve ortak akılla hareket ettiklerini söyledi.

Meydanları anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla buralar, aslında bütün duygularımızın yansımış haline dönüşsün istiyoruz. Yani asla kimsenin ayırt edilmediği, herkesi kucakladığı, herkesi bir araya getirebildiği, herkesin konuşabildiği kendisini ifade edebildiği; ama çağdaş bir biçimde uygar bir biçimde ifade edebildiği alanlara dönüşmesini sağlamak."



Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, projelerin koruma kurullarına gönderilmesinin ardından uygulamaya ne zaman geçeceği yönündeki soruya, "Kurul üyeleri ve oradaki meslek temsilcilerinin İstanbul'a yakışan bir anlayışla, getirilecek eleştiri ve önerilerin değerlendirilmesi ve düzeltilmesi süreçlerinin ardından hızlı bir biçimde sonuca kavuşturulur." şeklinde cevap verdi.

- Su kesintisi olmayacak



İmamoğlu, "Barajlardaki su seviyesinin yüzde 20'nin altına inmesinin ardından gündeminizde 'yağmur bombası' var mı? şeklindeki soruya ise, "Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. İstanbul'un su sorunu yaşamaması için A,B,C planlarımız söz konusu. Şu anda ne yazık ki Aralık ayında mevsim normallerinin beşte biri kadar yağışla geçti. Ocak ayı iyi başlamadı. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yarından itibaren yağış bekliyoruz." dedi.

İmamoğlu, ayrıca su kesintisi olmayacağını kaydetti.

- Ödül alan projeler

Taksim Meydanı için düzenlenen yarışmanın galibi, 15 sıra numaralı proje oldu. Şerif Süveydan, Burcu Sevinç Yılmaz, Rıfat Yılmaz, Süleyman Yıldız, Sezer Bahtiyar, Murat Güvenç ve Herman Salm'dan oluşan ekip ödülü kazandı.

Bakırköy Meydanı'nın yapımını, 9 sıra numarasıyla yarışmaya katılan projenin mimarları Ali Önalp, Elif Tan, Güney Gültekin, Burak Yardımcı, Erhan Arslan ve Hatice Kübra Öztürk üstlenecek.

Kadıköy Meydanı, 26 sıra numaralı projenin sahipleri Selahattin Tüysüz, Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Erhan Vural, Pelin Tüysüz, Nursen Gümüşsoy Kısar ve Serkan Sınmaz tarafından yeniden şekillenecek.

Salacak sahili için ödül kazanan 42 sıra numaralı projenin uygulayıcıları ise Mehmet Cemil Aktaş, Pınar Kesim Aktaş, Rümeysa Konuk, Ecem Sevin, Şeyma Kahraman, Ezgi Umut Türkoğlu ve Başak İncekara olacak.



