İBB’nin malları haraç-mezat satılıyor

Göreve geldiği günden beri hizmet yerine şov üreten ve son olarak kendini ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ ilan ederek belediye kaynaklarıyla Anadolu’yu dolaşıp 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Ekrem İmamoğlu, İBB’yi resmen iflasın eşiğine getirdi. Yerel seçimden önce ‘İstanbul’un kaynakları kendine yeter’ diyerek algı yürüten, koltuğa oturduktan sonra İBB’nin 35 yılda yaptığı 28 milyar TL’lik borcunu konserlerle, reklamlarla ve yandaşlara paslanan adrese teslim ihalelerle 3’e katlayarak 82 milyar TL’ye çıkaran CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye haciz geldi. 2022 yılı İBB Denetim Komisyonu Raporu’nda yer alan bilgilere göre, yüklenici firmaların hak edişlerini ödeyemeyen CHP’li İmamoğlu yüzünden tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediyeye ait taşınmazların icra yoluyla haraç mezat satıldığı belirlendi.

İBB’de 25 yıl sonra haciz

İBB’ye araç kiralama ve iş makinesi temini sağlayan Sarılar İnşaat, belediyede biriken 25 milyon 427 bin 967.92 TL’lik hak ediş ücretini tahsil etmek için haciz yoluna başvurdu. İstanbul 32. İcra Dairesi’nde başlatılan icra takipleri neticesinde Başakşehir İlçesi İkitellli Mahallesi’ndeki 2 adet milyonluk arsa yok pahasına satıldı. İkitellli Mahallesi 791 ada 2 parselde kayıtlı bin 709,01 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, 25.01.2022 tarihinde 24 milyon 850 bin TL bedelle satılırken, aynı mahalledeki 802 ada 7 parselde kayıtlı 2 bin 236,43 m2 yüzölçümlü kat irtifaklı arsa nitelikli taşınmaz 19.04.2022’de, 40 milyon 700 bin TL’ye elden çıkarıldı. Böylece, 1994-2019 yılları arasındaki kesintisiz Milli Görüş ve AK Parti Belediyeciliğinin ardından ilk kez İBB’nin taşınmazları haciz yoluyla satılmış oldu.

Konuya ilişkin konuşan İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: “Seçimlerden önce İstanbul’un yeterli kaynağı olduğunu söylüyordu. Güya israf düzenine son vereceği vaadinde bulunuyordu. Kendisi konserlerle, reklamlarla ve israfla resmen belediyeyi borç batağına saplamış durumda. 28 milyar borçla devraldığı borcu 82 milyara çıkardı. Belediyeyi borç alamaz hale getirdi. Artık müteahhitlerin hak edişlerini dahi ödeyemez duruma geldi. Bunun sonucu olarak mülkiyeti belediyeye ait iki tane taşınmazı haciz yoluyla satılmak zorunda bıraktı. Bu, 25 yıldır olmayan bir şey. Buna rağmen şimdi sanki İstanbul’u kurtarmış gibi Anadolu’yu geziyor. Özetle İstanbul batıyor, İBB Başkanı geziyor.”

Kolunu kaptırdı

Gazeteci Cengiz Alçayır ise, şunları söyledi: “Adam verdiği sözü tuttu. Seçimden önce ‘Beylikdüzü’nde ne yaptıysam aynısını İstanbul’da yapacağım’ dedi. Beş yılda Beylikdüzü’nün kasasını boşalttı, krediler aldı, icralık yaptı. Şimdi aynısını İBB’de yapıyor. İstanbul’u dört yılda perişan etti. Para yok diye taziye yemeklerini iptal etti. Personelin bayramlık hediyelerine göz dikti. İçkili âlemlerden vazgeçmedi. Karısıyla yaptığı dansa 4 milyon harcadı. İstanbul için kötü olan ne varsa hiçbir şeyden vazgeçmedi, iyi olan her şeyden vazgeçti. Bu sayede 25 yılın ardından ilk defa belediyeyi hacizle tanıştırdı. Şimdi müteahhitlerin parasını bile ödemiyor. Metro ihalelerinin parasını ödeyemedi. Emekçinin haklarını ödeyemedi. Belediyeye iş yapan firmaların hak edişlerini ödeyemedi. ‘Ulaşımda devrim yapacağız’ dedi özel halk otobüslerini sisteme sokup onların ödemelerini yapmadı. Perişan haldeki Özel Halk Otobüsü işletmecileri aylardır alacaklarını tahsil etmek için uğraşıyor. İmamoğlu’na elini veren kolunu kaptırıyor. Hak edene hakkını vermeyen Ekrem, kına eğlenceleri yaptırıyor, rodeo dansı yaptırıyor. İmamoğlu’nun parayı harcadığı yerlere bakın ya konserdir ya içkili âlemdir o yüzden İstanbul’u hovardaca feda etmiştir. İstanbul, İmamoğlu’nun hovardalığının yüzünden perişan olmuştur peşkeş çekilmiştir. Bu CHP belediyeciliğidir. Haciz vardır, borç batağı vardır, hizmetsizlik vardır, vatandaşı mağdur etmek vardır. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi Millet İttifakı için şehir şehir dolaşarak oy topluyor.”